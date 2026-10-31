Vicepremierul Marian Neacșu, mesaj de Ziua Mării Negre: ”Pentru România, marea ţine de identitatea naţională”

Publicat 31 oct. 2026, 12:07 Sursă Realitatea PLUS

Marian Neacșu, ministrul Afacerilor Interne, a transmis sâmbătă că Marea Neagră reprezintă un element important al identității naționale a României și o resursă esențială pentru dezvoltarea economică, dar și o regiune strategică pentru securitatea și stabilitatea Uniunii Europene și NATO.

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