Alin Tișe vrea să candideze pentru șefia PNL și să îi ia locul lui Ilie Bolojan

Publicat 31 oct. 2026, 15:15 Actualizat 31 oct. 2026, 15:43 Sursă Realitatea PLUS

Bombă în PNL. Alin Tișe vrea să candideze pentru șefia partidului și astfel să îl confrunte direct pe Ilie Bolojan, spun sursele REALITATEA PLUS. Președintele Consiliului Județean Cluj a criticat dur conducerea centrală de-a lungul timpului și chiar a lansat o platformă liberal-conservatoare, unde s-au înscris contestatarii lui Bolojan din partid.

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