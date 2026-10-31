Alin Tișe vrea să candideze pentru șefia PNL și să îi ia locul lui Ilie Bolojan

Bombă în PNL. Alin Tișe vrea să candideze pentru șefia partidului și astfel să îl confrunte direct pe Ilie Bolojan, spun sursele REALITATEA PLUS. Președintele Consiliului Județean Cluj a criticat dur conducerea centrală de-a lungul timpului și chiar a lansat o platformă liberal-conservatoare, unde s-au înscris contestatarii lui Bolojan din partid.
De altfel, anul viitor ar putea avea loc un Congres Extraordinar pentru schimbarea liderului PNL, după cum a anunțat europarlamentarul Rareș Bogdan.
Alin Tișe, contracandidat pentru șefia PNL
Potrivit surselor REALITATEA PLUS, Alin Tișe va fi unul dintre contracandidații lui Ilie Bolojan la șefia PNL.
De altfel, președintele Consiliului Județean Cluj este cel care a lansat platforma liberal-conservatoare, unde s-au înscris toți membrii liberali care nu sunt de acord cu ideile și planurile premierului demis. Printre aceștia se află nume grele din rândul liberalilor, cum ar fi Rareș Bogdan, Lucian Bode sau Monica Anisie.
Totodată, Alin Tișe este cunoscut în spațiul public ca fiind un critic al lui Ilie Bolojan. De multe ori, Alin Tișe i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan de la cârma formațiunii și a acuzat conducerea PNL de incompetență.
Bolojan a încercat să îndepărteze contestatarii din partid
De altfel, Ilie Bolojan a încercat în repetate rânduri să scape de contestatarii lui din interiorul partidului. Mai exact, la Congresul in 21 iunie, a fost schimbată conducerea partidului, prin înlocuirea membrilor incomozi cu oameni de încredere ai lui Ilie Bolojan.
Ulterior, Ilie Bolojan a încercat să îi înlocuiască pe contestatarii săi de la șefia filialelor din țară. Ambele decizii ale șefului PNL au fost anulate, însă, de instanță.
Partidul ar putea convoca un Congres Extraordinar pentru schimbarea lui Ilie Bolojan anul viitor, potrivit europarlamentarului Rareș Bogdan.