Mâncarea din spitale, sub lupa ministrului Sănătății! Rogobete le cere pacienților fotografii: ”Nu vreau rapoarte cosmetizate”

Publicat 2 nov. 2026, 12:34 Actualizat 2 nov. 2026, 12:37

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis luni că mâncarea din spitale rămâne o prioritate în mandatul său și le-a cerut pacienților să trimită fotografii cu mesele primite în timpul internării. Oficialul a subliniat că vrea să afle direct de la pacienți cum este asigurată alimentația în spitale, deoarece ”nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea”.

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