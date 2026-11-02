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Politica· 1 min citire
Mâncarea din spitale, sub lupa ministrului Sănătății! Rogobete le cere pacienților fotografii: ”Nu vreau rapoarte cosmetizate”
FOTO: Gov.ro
Publicat2 nov. 2026, 12:34
Actualizat2 nov. 2026, 12:37
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis luni că mâncarea din spitale rămâne o prioritate în mandatul său și le-a cerut pacienților să trimită fotografii cu mesele primite în timpul internării. Oficialul a subliniat că vrea să afle direct de la pacienți cum este asigurată alimentația în spitale, deoarece ”nu vreau rapoarte cosmetizate. Vreau să cunosc realitatea”.
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