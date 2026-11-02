PSD, ședință de urgență după prima săptămână la guvernare: evaluarea miniștrilor și indexarea pensiilor, pe agenda discuțiilor

Publicat 2 nov. 2026, 09:40 Actualizat 2 nov. 2026, 09:45

Miniștrii Partidului Social Democrat (PSD) intră în ședință de urgență luni, 2 noiembrie, după prima săptămână de guvernare. Surse politice, citate de Realitatea PLUS, susțin că social-democrații vor analiza activitatea Executivului de până acum și primele măsuri adoptate, dar vor face și planul pentru săptămâna următoare. Prioritățile PSD în noul Executiv sunt clare: bugetul pe anul viitor și a doua rectificare bugetară, susțin sursele menționate.

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