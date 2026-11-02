PSD, ședință de urgență după prima săptămână la guvernare: evaluarea miniștrilor și indexarea pensiilor, pe agenda discuțiilor

Miniștrii Partidului Social Democrat (PSD) intră în ședință de urgență luni, 2 noiembrie, după prima săptămână de guvernare. Surse politice, citate de Realitatea PLUS, susțin că social-democrații vor analiza activitatea Executivului de până acum și primele măsuri adoptate, dar vor face și planul pentru săptămâna următoare. Prioritățile PSD în noul Executiv sunt clare: bugetul pe anul viitor și a doua rectificare bugetară, susțin sursele menționate.
Liderii PSD se întâlnesc astăzi, începând cu ora 10:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru o ședință în care urmează să fie analizate mai multe teme cu impact economic și social. Surse politice, citate de Realitatea PLUS, susțin că discuțiile vor începe cu evaluarea activității miniștrilor din actualul Executiv, de la învestirea Guvernului până în prezent.
Pe lista subiectelor se află și indexarea pensiilor începând de anul viitor. Social-democrații vor să afle dacă există resursele bugetare necesare pentru majorări și care ar putea fi procentul aplicat. Ministrul Muncii ar urma să prezinte situația fondurilor disponibile și să ofere explicații în acest sens.
În plus, la ședință vor fi abordate legea salarizării și reformele din companiile de stat și administrația publică.
Ce portofolii dețin miniștrii PSD în Guvernul Luca Niculescu
PSD deține 11 portofolii ministeriale în Guvernul condus de Luca Niculescu, la care se adaugă funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar. Vorbim despre funcții-cheie în Executiv, de la Interne, Apărare și Justiție și până la Muncă, Sănătate și Transporturi.
Lista miniștrilor PSD și portofoliile acestora:
Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;
Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
Radu Marinescu – ministrul Justiției;
Ștefan Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
Daniel Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
Natalia Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății.
De asemenea, Sorin Gabriel Ionescu ocupă funcția de ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar.