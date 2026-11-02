Dumitru Dragomir, atac dur la adresa guvernanților: ”Au alungat românii din țară”

Publicat 2 nov. 2026, 15:03 Sursă Realitatea PLUS

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, lansează critici la adresa foștilor guvernanți, pe care îi consideră responsabili pentru plecarea masivă a românilor la muncă în străinătate. Acesta susține că exodul forței de muncă reprezintă una dintre cele mai mari greșeli făcute de autoritățile de la București și afirmă că fenomenul ar fi fost încurajat inclusiv de Uniunea Europeană.

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