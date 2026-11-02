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Politica· 1 min citire

Dumitru Dragomir, atac dur la adresa guvernanților: ”Au alungat românii din țară”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 15:03
SursăRealitatea PLUS

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, lansează critici la adresa foștilor guvernanți, pe care îi consideră responsabili pentru plecarea masivă a românilor la muncă în străinătate. Acesta susține că exodul forței de muncă reprezintă una dintre cele mai mari greșeli făcute de autoritățile de la București și afirmă că fenomenul ar fi fost încurajat inclusiv de Uniunea Europeană.

Dumitru Dragomir: ”Guvernanții au alungat românii din țară”

Dumitru Dragomir susține că una dintre cele mai mari greșeli ale guvernanților a fost alungarea forței de muncă din țară, dând ca exemplu lipsa asistentelor medicale din azile, pe fondul salariilor mici.

Asta este marea greșeală a celor care s-au succedat la conducerea acestei țări. În momentul când au ușuit forța de muncă din țara asta. Asistentele medicale, domnule, nu mai găsești asistente pentru azile.Nu ai de unde să le iei pentru că sunt toate afară. Nu le plătim, nu le am plătit

a declarat acesta.

Dumitru Dragomir: ”Convingerea mea este că totul a fost calculat de la Uniunea Europeană”

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, afirmă că Uniunea Europeană ar fi avut un rol important în plecarea românilor la muncă în străinătate.

Convingerea mea este că totul a fost calculat de la Uniunea Europeană. Ca să fie foarte clar! Având conducători slabi aici, având fiind conducători slabi aici, ni s-a impus totul. Asta e convingerea mea.Și eu spun că nu greșesc

a mai spus Mitica Dragomir.
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