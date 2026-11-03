Guvernul Bolojan, contract de 2 milioane de lei pentru 17 mașini. Cine este firma câștigătoare și ce legături are cu PNL

Publicat 3 nov. 2026, 14:27 Actualizat 3 nov. 2026, 14:30 Sursă Realitatea PLUS

O nouă controversă vizează Guvernul demis, după atribuirea unui contract în valoare de 2,5 milioane de lei pentru achiziția în leasing a 17 autoturisme de teren. Contractul ar fi fost atribuit în plină perioadă de austeritate, în timpul mandatului lui Ilie Bolojan și cu implicarea lui Mihai Jurca, către firme despre care se susține că au legături cu PNL și Forța Dreptei și care ar avea un singur angajat. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere foștilor oficiali implicați. Până în acest moment, Ilie Bolojan și Mihai Jurca nu au transmis un răspuns, iar Păstorel Iulian Macoveiciuc nu a putut fi contactat.

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