Guvernul Bolojan, contract de 2 milioane de lei pentru 17 mașini. Cine este firma câștigătoare și ce legături are cu PNL

O nouă controversă vizează Guvernul demis, după atribuirea unui contract în valoare de 2,5 milioane de lei pentru achiziția în leasing a 17 autoturisme de teren. Contractul ar fi fost atribuit în plină perioadă de austeritate, în timpul mandatului lui Ilie Bolojan și cu implicarea lui Mihai Jurca, către firme despre care se susține că au legături cu PNL și Forța Dreptei și care ar avea un singur angajat. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere foștilor oficiali implicați. Până în acest moment, Ilie Bolojan și Mihai Jurca nu au transmis un răspuns, iar Păstorel Iulian Macoveiciuc nu a putut fi contactat.
Artificiul legal de care a abuzat Guvernul Bolojan ca să cumpere mașini
Deși Ilie Bolojan a impus restricții privind achiziția de autoturisme în instituțiile publice, Guvernul demis a recurs la varianta leasingului operațional pentru a contracta 17 SUV-uri Dacia, pe o perioadă de trei ani. Valoarea contractului depășește 2,5 milioane de lei.
Nu este pentru prima dată când Executivul condus de Ilie Bolojan încearcă să recurgă la această formulă de achiziție. La începutul anului, o procedură similară a fost demarată, însă a fost ulterior anulată. În prima variantă, contractul prevedea închirierea autoturismelor pentru o perioadă de doar trei luni.
La finalul lunii septembrie, Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei premierului și unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, a încheiat un acord-cadru cu două firme din Suceava, aflate în centrul controverselor. Până în prezent, însă, acordul nu a fost urmat de semnarea unui contract subsecvent.
Ulterior, Mihai Jurca a susținut că măsura ar fi contribuit la reducerea cheltuielilor Guvernului pentru transport.
Firma unui liberal cu un singur angajat, aleasă de Guvern
Un alt aspect important este că cele două companii au fost singurele care au depus oferte în cadrul procedurii de licitație.
Controversele vizează și legăturile politice ale administratorului celor două firme, Păstorel Iulian Macoveiciuc, fiul fostului vicepreședinte al filialei PNL Suceava. Acesta a preluat una dintre companii de la tatăl său. De-a lungul timpului, numele familiei Macoveiciuc a fost asociat cu mai multe formațiuni politice. În 2019, liberalii au finanțat partidul PLUS, condus la acea vreme de Dacian Cioloș, cu peste 70.000 de lei. Cinci ani mai târziu, Iulian Macoveiciuc a candidat pe listele Forța Dreptei Suceava la alegerile parlamentare, fără să obțină un mandat.
Potrivit datelor prezentate de realitatea PLUS, LEASEIN SRL, firma care conduce asocierea câștigătoare, figurează cu un singur angajat, în timp ce cea de-a doua companie este controlată de o societate aflată în insolvență.
În contextul amplificării controversei privind achiziția autoturismelor de la Guvern, Mihai Jurca a venit recent cu explicații pe rețelele sociale. Fostul șef al Cancelariei premierului a respins acuzațiile potrivit cărora asocierea LEASEIN–PADIEX ar fi o „firmă de casă a PNL”, susținând că aceasta a câștigat în urma unei proceduri competitive.