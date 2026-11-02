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Politica· 2 min citire

Anca Alexandrescu, acuzații la adresa lui George Simion: „Ați cerut Ministerul de Externe pentru Ponta? Ați negociat în casa lui Ciolacu?”

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 nov. 2026, 21:47
Actualizat2 nov. 2026, 22:14
SursăRealitatea PLUS

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu l-a acuzat public pe liderul AUR, George Simion, pe fondul disputei naționale legate de participarea unor lideri PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis. Precizând că nu îi ia apărarea președintelui Consiliului Județean Timiș, jurnalista a susținut că George Simion ar trebui să fie printre ultimii care comentează acest subiect, în condițiile în care el însuși și-a organizat nunta cu mii de invitați și zeci de nași. Anca Alexandrescu l-a acuzat, totodată, de ipocrizie și în relația cu Marcel Ciolacu, afirmând că, potrivit informațiilor pe care le deține, Simion ar fi negociat chiar în casa acestuia o serie de funcții-cheie, inclusiv pentru Victor Ponta, în schimbul votului pe care AUR ar fi urmat să îl acorde Guvernului Veștea. Realitatea Plus i-a solicitat un punct de vedere liderului AUR, dar până la difuzarea știrii nu a fost primită nicio reacție.

Acuzații privind negocieri cu PSD și posturi pentru Ponta

Anca Alexandrescu a explicat că îl consideră ipocrit pe Simion pentru că nu ar recunoaște public o relație bună cu Marcel Ciolacu, comparând comportamentul lui cu cel al liderilor USR, pe care i-a acuzat de același lucru.

„De ce, domnule Simion, sunteți ipocrit? De ce nu recunoașteți public că aveți o relație bună, chiar de prietenie cu Marcel Ciolacu?”

Jurnalista Realitatea Plus a susținut că liderul AUR ar fi purtat negocieri cu reprezentanți ai PSD pentru formarea unui guvern și i-a cerut public, în emisiune, să clarifice speculațiile vehiculate în spațiul public.

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu l-a acuzat public pe liderul AUR, George Simion, după valul de atacuri lansate dinspre partid în urma controverselor legate de liderii PSD care au participat la botezul lui Alfred Simonis. Jurnalista a susținut că Simion dă dovadă de ipocrizie atunci când îl atacă pe Marcel Ciolacu, în condițiile în care, potrivit afirmațiilor sale, ar fi negociat chiar în casa acestuia o serie de funcții-cheie, inclusiv pentru Victor Ponta, în schimbul votului pe care AUR ar fi urmat să îl acorde Guvernului Veștea.

a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".

„Ipocrizie” și dubla măsură, reproșate liderului AUR

Realizatoarea Realitatea Plus a invocat și ceea ce consideră a fi o dublă măsură a lui Simion, acuzându-l că își critică adversarii politici pentru modul în care cheltuie banii publici, în timp ce propriul partid beneficiază de subvenții consistente de la bugetul de stat.

George Simion nu a fost la putere până acum, așa este. Dar George Simion trăiește tot din subvenția de la stat, pentru că nu are alte venituri. Și partidul trăiește tot din subvenția de la stat, 600.000 de euro pe lună.

Cine îi plătește domnului Simion toate deplasările și plimbările cu avionul și toate lucrurile pe care le face?

Noi, poporul. De asta am dreptul, ca jurnalist, și voi, cetățenii, fie că sunteți simpatizanți sau nu, să punem întrebări. Asta este realitatea. Știu că nu vă place, vă deranjează. Nu aveți decât să mă înjurați în continuare. Cu cât mă înjurați mai mult, cu atât îmi dovediți că ceea ce fac este corect."

a mai afirmat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a afirmat că nu își dorește ca la putere să ajungă „cineva care este mai rău decât ăștia care sunt acum” și a susținut că va continua să ridice aceste subiecte în spațiul public. Totodată, ea a adăugat că valul de insulte îndreptat împotriva sa îi confirmă convingerea că „ceea ce fac este corect”.

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