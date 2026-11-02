Anca Alexandrescu, acuzații la adresa lui George Simion: „Ați cerut Ministerul de Externe pentru Ponta? Ați negociat în casa lui Ciolacu?”

Publicat 2 nov. 2026, 21:47 Actualizat 2 nov. 2026, 22:14 Sursă Realitatea PLUS

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu l-a acuzat public pe liderul AUR, George Simion, pe fondul disputei naționale legate de participarea unor lideri PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis. Precizând că nu îi ia apărarea președintelui Consiliului Județean Timiș, jurnalista a susținut că George Simion ar trebui să fie printre ultimii care comentează acest subiect, în condițiile în care el însuși și-a organizat nunta cu mii de invitați și zeci de nași. Anca Alexandrescu l-a acuzat, totodată, de ipocrizie și în relația cu Marcel Ciolacu, afirmând că, potrivit informațiilor pe care le deține, Simion ar fi negociat chiar în casa acestuia o serie de funcții-cheie, inclusiv pentru Victor Ponta, în schimbul votului pe care AUR ar fi urmat să îl acorde Guvernului Veștea. Realitatea Plus i-a solicitat un punct de vedere liderului AUR, dar până la difuzarea știrii nu a fost primită nicio reacție.

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