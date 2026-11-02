Sorin Grindeanu anunță comasări de instituții și companii de stat. Ce s-ar putea întâmpla cu TAROM și Aeroporturi București

Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni, 2 noiembrie, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, o amplă analiză privind comasarea unor instituții, agenții și companii-cheie ale statului. Liderul social-democrat a dat ca exemple Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), despre care spune că desfășoară activități similare. Grindeanu a vorbit și despre necesitatea unei discuții privind viitorul TAROM și Aeroporturi București, precum și despre un posibil plan de relansare a companiei aeriene naționale.
Sorin Grindeanu a explicat luni, 2 noiembrie, că există instituții ale statului care au atribuții asemănătoare și care ar putea fi comasate pentru eficientizarea activității. Unul dintre exemplele oferite de liderul PSD este cel al companiilor CNIR și CNAIR, ambele aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor.
Potrivit acestuia, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a fost înființată în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), deși CNAIR îndeplinea deja atribuții în domeniul infrastructurii rutiere.
În context, liderul social-democrat a adăugat că și în cadrul Ministerului Transporturilor există mai multe agenții care se ocupă de reglementare și ale căror activități ar putea fi reunite.
Ce se întâmplă cu TAROM și Aeroporturi București? Grindeanu cere un plan de relansare
Un alt subiect adus în discuție de președintele PSD este viitorul companiei TAROM și relația acesteia cu Aeroporturi București. Legat de acest subiect, Sorin Grindeanu consideră că este necesară o analiză serioasă privind modul în care cele două companii ar putea funcționa împreună, astfel încât să fie identificată o soluție pentru redresarea și dezvoltarea operatorului aerian național.
Acesta a susținut că TAROM are nevoie de un plan de salvare și relansare economică, care să îi permită să devină o companie mai mare și mai competitivă.
Grindeanu a oferit și exemplul companiei Lufthansa și al aeroportului din München, sugerând că ar putea fi analizat un model prin care o companie să asigure inclusiv suportul financiar necesar pentru dezvoltarea operatorului aerian.
Comasări și la Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății
Președintele PSD a precizat că, în cadrul ședinței conducerii partidului de luni, de la sediul din Kiseleff, au fost discutate posibile comasări și în alte domenii ale administrației publice. Printre instituțiile vizate de propuneri se numără cele din subordinea Ministerului Agriculturii și Ministerului Sănătății.
Sorin Grindeanu a anunțat că, în urma discuțiilor din conducerea PSD, s-a stabilit un termen de două săptămâni pentru centralizarea tuturor propunerilor privind reorganizarea instituțiilor publice.