Sorin Grindeanu anunță comasări de instituții și companii de stat. Ce s-ar putea întâmpla cu TAROM și Aeroporturi București

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 14:09

Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni, 2 noiembrie, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, o amplă analiză privind comasarea unor instituții, agenții și companii-cheie ale statului. Liderul social-democrat a dat ca exemple Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), despre care spune că desfășoară activități similare. Grindeanu a vorbit și despre necesitatea unei discuții privind viitorul TAROM și Aeroporturi București, precum și despre un posibil plan de relansare a companiei aeriene naționale.

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