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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu anunță comasări de instituții și companii de stat. Ce s-ar putea întâmpla cu TAROM și Aeroporturi București

Sorin Grindeanu, la declarații / Sursa foto - Captură video

Sorin Grindeanu, la declarații / Sursa foto - Captură video

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 14:09

Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni, 2 noiembrie, la finalul ședinței Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, o amplă analiză privind comasarea unor instituții, agenții și companii-cheie ale statului. Liderul social-democrat a dat ca exemple Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), despre care spune că desfășoară activități similare. Grindeanu a vorbit și despre necesitatea unei discuții privind viitorul TAROM și Aeroporturi București, precum și despre un posibil plan de relansare a companiei aeriene naționale.

Sorin Grindeanu a explicat luni, 2 noiembrie, că există instituții ale statului care au atribuții asemănătoare și care ar putea fi comasate pentru eficientizarea activității. Unul dintre exemplele oferite de liderul PSD este cel al companiilor CNIR și CNAIR, ambele aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit acestuia, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a fost înființată în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), deși CNAIR îndeplinea deja atribuții în domeniul infrastructurii rutiere.

Pot să vă dau un exemplu, nu ştiu dacă nu vi l-am mai şi dat săptămâna trecută, legat de o instituţie creată prin PNRR. Surprinzător, PNRR-ul face şi lucrurile de acest tip, sau a făcut. CNIR-ul, Compania Naţională de Investiţii Rutiere. Înainte exista o singură companie la Ministerul Transporturilor, CNAIR. Prin PNRR, a trebuit să se mai creeze una. S-a făcut CNIR-ul, face cam acelaşi lucru pe care îl făcea şi CNAIR-ul. Acest exemplu, dacă vreţi, e unul cât se poate de potrivit în a spune că da, e loc de comasări.

a declarat președintele PSD.

În context, liderul social-democrat a adăugat că și în cadrul Ministerului Transporturilor există mai multe agenții care se ocupă de reglementare și ale căror activități ar putea fi reunite.

Sunt vreo 3 sau 4 agenţii, de exemplu, tot la Ministerul Transporturilor, AFER, ASFR, care se ocupă de reglementare, şi aici poate să fie una singură

a mai spus Grindeanu

Ce se întâmplă cu TAROM și Aeroporturi București? Grindeanu cere un plan de relansare

Un alt subiect adus în discuție de președintele PSD este viitorul companiei TAROM și relația acesteia cu Aeroporturi București. Legat de acest subiect, Sorin Grindeanu consideră că este necesară o analiză serioasă privind modul în care cele două companii ar putea funcționa împreună, astfel încât să fie identificată o soluție pentru redresarea și dezvoltarea operatorului aerian național.

Acesta a susținut că TAROM are nevoie de un plan de salvare și relansare economică, care să îi permită să devină o companie mai mare și mai competitivă.

De asemenea, eu cred că trebuie să discutăm foarte serios despre ce înseamnă TAROM şi Aeroporturi Bucureşti. Eu cred că aici, cei care gestionează lucrurile, trebuie să vină cu un plan legat de salvarea TAROM, de relansarea TAROM, de a avea o companie care să fie competitivă, care să fie mult mai mare decât e acum şi care să se susţină economic

a afirmat liderul PSD..

Grindeanu a oferit și exemplul companiei Lufthansa și al aeroportului din München, sugerând că ar putea fi analizat un model prin care o companie să asigure inclusiv suportul financiar necesar pentru dezvoltarea operatorului aerian.

Există în lumea asta, de exemplu, eu sper să nu greşesc, Lufthansa are aeroportul din München. Adică, putem să discutăm despre o companie care să ofere şi suportul financiar pentru TAROM, pentru relansare. Am dat un exemplu

a precizat social-democratul.

Comasări și la Ministerul Agriculturii și Ministerul Sănătății

Președintele PSD a precizat că, în cadrul ședinței conducerii partidului de luni, de la sediul din Kiseleff, au fost discutate posibile comasări și în alte domenii ale administrației publice. Printre instituțiile vizate de propuneri se numără cele din subordinea Ministerului Agriculturii și Ministerului Sănătății.

Sorin Grindeanu a anunțat că, în urma discuțiilor din conducerea PSD, s-a stabilit un termen de două săptămâni pentru centralizarea tuturor propunerilor privind reorganizarea instituțiilor publice.

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