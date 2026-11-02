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Claudiu Târziu, atac dur la PNL și USR: „Nu sunt de dreapta, au guvernat împreună și au împovărat românii”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 17:36

Președintele Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a criticat dur PNL și USR, contestând orientarea de dreapta a celor două formațiuni. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a acuzat partidele că au contribuit la adoptarea unor măsuri economice care au afectat populația și a susținut că nu reprezintă valorile conservatoare. Liderul politic a lansat critici și la adresa lui Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din interiorul PNL.

Claudiu Târziu a contestat caracterul de dreapta al alianței dintre PNL și USR, amintind că cele două formațiuni au participat împreună la guvernare și au susținut măsuri economice criticate de acesta.

Nu e o alianță de dreapta asta făcută de PNL și USR. E o alianță a celor care au guvernat împreună și au votat, în urmă, sărăcie, taxe mari, salarii înghețate, oameni necăjiți.

UDMR nici nu e un partid de dreapta, nu a fost niciodată. E un partid progresist, cu agendă ideologică de la Bruxelles. Asta a demonstrat-o prin toată activitatea lui de când există

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

Despre USR, liderul Acțiunii Conservatoare a afirmat că formațiunea nu susține valorile pe care le consideră definitorii pentru dreapta politică, respectiv familia, credința și libertatea.

În ceea ce privește PNL, Târziu a susținut că partidul nu mai are o identitate ideologică de dreapta, în ciuda etichetei pe care și-o atribuie.

PNL are o teamă mult prea mare de orice fel de accent de dreapta. Este un partid al funcțiilor, un partid al șefilor statului. Faptul că își pune eticheta de dreapta nu-l face de dreapta

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

Ce promite Acțiunea Conservatoare pentru alegerile din 2028

Claudiu Târziu a vorbit și despre perspectiva alegerilor din 2028, susținând că electoratul va face diferența între partidele care doar revendică o identitate de dreapta și cele care promovează efectiv valorile conservatoare.

Românii simt asta și își dau seama când un partid este pentru familie, pentru credință, pentru libertate, pentru proprietate, pentru patrie, pentru un stat prosper, așa cum, bunăoară, vrea să facă Acțiunea Conservatoare. Și asta înseamnă dreapta, nu ceea ce vrea să facă PNL sau USR

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

Claudiu Târziu îl critică pe Ilie Bolojan: „Direcția a fost greșită”

Liderul Acțiunii Conservatoare a comentat și tensiunile din interiorul PNL, după criticile formulate de Alin Tișe la adresa direcției politice promovate de Ilie Bolojan.

Târziu a apreciat că nemulțumirile exprimate de liderul liberal sunt justificate și a susținut că actuala direcție a partidului a fost una greșită.

Direcția Bolojan a fost o direcție greșită, care a fost îndreptată împotriva poporului, fără a aduce confort pentru popor, dar confort pentru sistem. Și așa gândește nu doar domnul Tișe, gândesc mulți lideri și gândesc majoritatea românilor

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

Acesta a criticat și reacția lui Ilie Bolojan la vocile contestatare din partid, făcând referire la mesajul transmis celor care nu sunt de acord cu direcția conducerii liberale.

Iar răspunsul domnului Bolojan, Cine nu e de acord poate să plece, arată stilul lui: nu dialog, nu argumente, ușa. Este același stil pe care l-a avut și față de români ca premier

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

În final, Claudiu Târziu a afirmat că disputele interne din PNL nu schimbă responsabilitatea partidului pentru deciziile adoptate în perioada guvernării.

PNL se poate certa cât vrea. Problema este că românii au plătit deja pentru lucrurile greșite pe care le-a făcut acest partid la guvernare

a declarat Claudiu Târziu/Acțiunea Conservatoare.

a conchis Claudiu Târziu.

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