Claudiu Târziu, atac dur la PNL și USR: „Nu sunt de dreapta, au guvernat împreună și au împovărat românii”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 2 nov. 2026, 17:36

Președintele Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a criticat dur PNL și USR, contestând orientarea de dreapta a celor două formațiuni. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a acuzat partidele că au contribuit la adoptarea unor măsuri economice care au afectat populația și a susținut că nu reprezintă valorile conservatoare. Liderul politic a lansat critici și la adresa lui Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din interiorul PNL.

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