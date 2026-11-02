Claudiu Târziu, atac dur la PNL și USR: „Nu sunt de dreapta, au guvernat împreună și au împovărat românii”

Președintele Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, a criticat dur PNL și USR, contestând orientarea de dreapta a celor două formațiuni. Într-o intervenție la Realitatea PLUS, acesta a acuzat partidele că au contribuit la adoptarea unor măsuri economice care au afectat populația și a susținut că nu reprezintă valorile conservatoare. Liderul politic a lansat critici și la adresa lui Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din interiorul PNL.
Claudiu Târziu a contestat caracterul de dreapta al alianței dintre PNL și USR, amintind că cele două formațiuni au participat împreună la guvernare și au susținut măsuri economice criticate de acesta.
Despre USR, liderul Acțiunii Conservatoare a afirmat că formațiunea nu susține valorile pe care le consideră definitorii pentru dreapta politică, respectiv familia, credința și libertatea.
În ceea ce privește PNL, Târziu a susținut că partidul nu mai are o identitate ideologică de dreapta, în ciuda etichetei pe care și-o atribuie.
Ce promite Acțiunea Conservatoare pentru alegerile din 2028
Claudiu Târziu a vorbit și despre perspectiva alegerilor din 2028, susținând că electoratul va face diferența între partidele care doar revendică o identitate de dreapta și cele care promovează efectiv valorile conservatoare.
Claudiu Târziu îl critică pe Ilie Bolojan: „Direcția a fost greșită”
Liderul Acțiunii Conservatoare a comentat și tensiunile din interiorul PNL, după criticile formulate de Alin Tișe la adresa direcției politice promovate de Ilie Bolojan.
Târziu a apreciat că nemulțumirile exprimate de liderul liberal sunt justificate și a susținut că actuala direcție a partidului a fost una greșită.
Acesta a criticat și reacția lui Ilie Bolojan la vocile contestatare din partid, făcând referire la mesajul transmis celor care nu sunt de acord cu direcția conducerii liberale.
În final, Claudiu Târziu a afirmat că disputele interne din PNL nu schimbă responsabilitatea partidului pentru deciziile adoptate în perioada guvernării.