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Extern· 1 min citire
Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Bulgariei: ”Putem face multe împreună pentru securitatea regiunii noastre”
FOTO: Presidency
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o luni pe Iliana Iotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei și a transmis că România își dorește continuarea și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniul securității și al dezvoltării regionale, cu accent pe zona Mării Negre.
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