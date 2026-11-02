Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Bulgariei: ”Putem face multe împreună pentru securitatea regiunii noastre”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 09:20

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o luni pe Iliana Iotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei și a transmis că România își dorește continuarea și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniul securității și al dezvoltării regionale, cu accent pe zona Mării Negre.

Distribuie articolul