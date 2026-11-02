Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Bulgariei: ”Putem face multe împreună pentru securitatea regiunii noastre”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 09:20

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o luni pe Iliana Iotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei și a transmis că România își dorește continuarea și consolidarea cooperării bilaterale, în special în domeniul securității și al dezvoltării regionale, cu accent pe zona Mării Negre.

Nicușor Dan: ”Putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre”

Felicitări Iliana Iotova pentru alegerea sa în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes să continuăm colaborarea strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre. În calitate de vecini, parteneri în cadrul UE și aliați în cadrul NATO, putem face multe împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră

a declarat Nicușor Dan, pe X.

Totodată, liderul de la Cotroceni și-a exprimat speranța că noul președinte al Bulgariei va efectua în curând o vizită în România.

Aștept cu nerăbdare să o primesc în curând pe președinta Iotova în România

a mai spus președintele României.

Mesajul lui Nicușor Dan vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o duminică pe Iliana Iotova pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din Bulgaria.

Potrivit publicației Novinite, datele Comisiei Electorale Centrale din Bulgaria, centralizate în proporție de 99,95% din procesele-verbale ale secțiilor de votare, indică faptul că Iliana Iotova a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu 57,58% din voturi, obținând astfel un mandat de cinci ani.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști
Exclusiv

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

DNA intră pe fir în cazul licitației pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. În joc sunt 5 miliarde de lei

DNA intră pe fir în cazul licitației pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. În joc sunt 5 miliarde de lei

Mai multe știri din Extern

Mai Multe