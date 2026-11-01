Imagini șoc din Cernăuți. O dronă se izbește de o clădire, chiar sub privirile martorilor. Momentul, surprins de camere

Publicat 1 nov. 2026, 18:48 Actualizat 1 nov. 2026, 19:35

Mai multe drone rusești au atacat duminică orașul Cernăuți, aflat în apropierea graniței cu România. Două aparate au lovit o clădire administrativă civilă, iar un bărbat de 67 de ani a fost rănit de șrapnel.

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