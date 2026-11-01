Imagini șoc din Cernăuți. O dronă se izbește de o clădire, chiar sub privirile martorilor. Momentul, surprins de camere

Mai multe drone rusești au atacat duminică orașul Cernăuți, aflat în apropierea graniței cu România. Două aparate au lovit o clădire administrativă civilă, iar un bărbat de 67 de ani a fost rănit de șrapnel.
Orașul Cernăuți, situat în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, a fost vizat duminică de un atac cu drone rusești. Două dintre aparatele de zbor au lovit o clădire administrativă civilă, iar momentul impactului a fost surprins în imagini video.
Potrivit guvernatorului regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, mai multe drone rusești au fost detectate deasupra regiunii, iar două dintre acestea au ajuns în oraș și au lovit clădirea.
„O clădire administrativă civilă a fost avariată în urma atacului cu două drone din Cernăuți. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit răni provocate de șrapnel. I s-a acordat primul ajutor și a fost spitalizat”, a transmis oficialul pe Facebook.
Un bărbat de 67 de ani a fost rănit. Aeroportul se află în apropierea zonei atacate
Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportată la spital. Bărbatul a suferit răni provocate de șrapnel în urma loviturilor.
În apropierea locului în care s-au prăbușit dronele se află aeroportul din Cernăuți, precum și centrala termică a orașului, potrivit Agerpres.
Autoritățile ucrainene nu au comunicat, până în prezent, alte detalii despre amploarea pagubelor provocate de atac.