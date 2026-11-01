Bulgaria își alege președintele în turul al doilea. Scrutinul, marcat de tensiunile dintre Rusia și Occident

Publicat 1 nov. 2026, 14:43 Sursă Realitatea PLUS

Cetățenii bulgari sunt chemați duminică la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, într-o confruntare strânsă între actuala președintă, Iliana Iotova, și candidatul susținut de opoziția pro-occidentală, Andrei Ghiurov. Scrutinul are loc într-un context tensionat, marcat de războiul din Ucraina, atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și nemulțumirile economice ale cetățenilor.

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