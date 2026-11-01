Bulgaria își alege președintele în turul al doilea. Scrutinul, marcat de tensiunile dintre Rusia și Occident

Cetățenii bulgari sunt chemați duminică la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, într-o confruntare strânsă între actuala președintă, Iliana Iotova, și candidatul susținut de opoziția pro-occidentală, Andrei Ghiurov. Scrutinul are loc într-un context tensionat, marcat de războiul din Ucraina, atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră și nemulțumirile economice ale cetățenilor.
Luptă strânsă între cei doi candidați cu viziuni opuse
Cele două tabere propun viziuni diferite asupra politicii externe a Bulgariei. Iliana Iotova susține dialogul cu Moscova și negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, prezentându-se drept o ”președintă a păcii”. Aceasta consideră că suplimentarea ajutorului militar acordat Kievului nu face decât să prelungească distrugerile și pierderile de vieți omenești.
De cealaltă parte, Andrei Ghiurov pledează pentru o poziție fermă față de Rusia și pentru menținerea orientării pro-occidentale a Bulgariei. În timpul dezbaterii televizate de joi seara, acesta a susținut că Moscova trebuie să pună capăt agresiunii înainte de începerea unor negocieri.
În primul tur, Iliana Iotova a obținut 35% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov a fost votat de 32% dintre alegători. Rezultatul a fost sub așteptările sondajelor, care îi anticipau actualei președinte un avans considerabil.
Tensiunile din Marea Neagră, un factor decisiv în scrutinul din Bulgaria
Campania electorală a fost influențată și de incidentele de securitate din Marea Neagră, unde mai multe atacuri cu drone asupra navelor comerciale au provocat dispariția a aproximativ 30 de persoane, dintre care 21 în largul coastelor bulgare.
Deși autoritățile de la Sofia au convocat-o pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, premierul Rumen Radev a evitat să atribuie oficial responsabilitatea Moscovei, invocând lipsa unor dovezi directe.
Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00, ora locală, și urmează să se închidă la ora 20:00, iar rezultatul scrutinului este urmărit cu atenție, deoarece ar putea influența direcția politicii externe a Bulgariei și relațiile acesteia atât cu Rusia, cât și cu partenerii occidentali.