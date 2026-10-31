Europa, scena unor proteste marcate de violențe. Zeci de orașe se pregătesc pentru noi manifestați

Mai multe țări europene se pregătesc pentru noi proteste, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și de politicile guvernamentale. În Germania, sunt anunțate proteste în zeci de orașe, în timp ce în Italia unele demonstrații au fost marcate de confruntări între manifestanți și forțele de ordine. În Franța, autoritățile au anunțat mobilizarea unui număr important de polițiști, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea eventualelor incidente. Vă avertizăm că urmează imagini cu impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Valul de proteste cuprinde treptat statele europene
Italia, Germania și Franța se pregătesc pentru noi proteste, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de politicile guvernamentale.
În Italia, greva generală a provocat perturbări în mai multe orașe, unde manifestațiile au fost însoțite de blocaje și confruntări cu forțele de ordine. La Napoli, circulația metroului a fost suspendată, iar la Torino, Genova, Bologna și Padova au fost semnalate incidente.
În Germania, mișcarea „Gen Z regelt” a anunțat manifestații în 34 de orașe, printre care Berlin, Frankfurt și München. Participanții solicită investiții în educație și măsuri pentru combaterea scumpirilor, dar se opun și reintroducerii serviciului militar obligatoriu.
Potrivit organizatorilor, peste 160.000 de persoane și-au anunțat intenția de a participa. În Berlin, unele magazine și-au protejat vitrinele preventiv.
Franța mobilizează 70.000 de polițiști înaintea unui nou val de proteste
Între timp, Franța se pregătește pentru un nou weekend de manifestații, pe fondul nemulțumirilor privind costul vieții și funcționarea serviciilor publice. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat mobilizarea a aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi la nivel național. La Paris sunt prevăzute restricții de circulație, iar sindicatele au anunțat o nouă grevă națională pentru 5 noiembrie.
Atenționare pentru românii care călătoresc în Franța
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sâmbătă, 31 octombrie 2026, când sunt anunțate proteste în mai multe orașe.
Autorităţile române avertizează că transporturile publice, rutiere, feroviare şi aeriene din Franţa ar putea fi afectate de perturbări, în special în marile oraşe şi în zonele vizate de apelurile la blocaje.
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetăţenilor români să urmărească permanent informaţiile privind circulaţia trenurilor şi transportul public. Pentru verificarea situaţiei în timp real, aceştia pot utiliza aplicaţia SNCF Connect şi site-ul oficial al companiei feroviare SNCF, unde sunt disponibile previziuni pentru principalele categorii de trenuri.
Pentru reţeaua RATP (transportul în comun în Paris şi regiunea pariziană), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile despre traficul RATP sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic. Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile pentru liniile aeriene la care au planificate călătoriile, cetăţenii români sunt rugaţi să consulte site-ul aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare din Franţa
a transmis MAE, printr-un comunicat de presă.
De asemenea, MAE recomandă verificarea informaţiilor publicate de aeroporturile din localităţile franceze de plecare sau de destinaţie, pentru identificarea eventualelor modificări ale orarelor de zbor.