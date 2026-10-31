Europa, scena unor proteste marcate de violențe. Zeci de orașe se pregătesc pentru noi manifestați

Publicat 31 oct. 2026, 13:23 Actualizat 31 oct. 2026, 13:47 Sursă Realitatea PLUS

Mai multe țări europene se pregătesc pentru noi proteste, pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și de politicile guvernamentale. În Germania, sunt anunțate proteste în zeci de orașe, în timp ce în Italia unele demonstrații au fost marcate de confruntări între manifestanți și forțele de ordine. În Franța, autoritățile au anunțat mobilizarea unui număr important de polițiști, pentru menținerea ordinii publice și prevenirea eventualelor incidente. Vă avertizăm că urmează imagini cu impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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