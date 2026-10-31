Întâlnire de criză la Teheran. Mojtaba Khamenei le-a ordonat generalilor să pregătească riposta fără limite

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 20:44

Liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a cerut comandanților militari să pregătească un răspuns imediat, fără restricții geografice, în cazul unor noi lovituri americane sau israeliene. Avertismentul vine în timp ce mediatorii din Qatar încearcă să evite reluarea războiului, iar o investigație a presei americane dezvăluie amploarea distrugerilor provocate de Iran în bazele SUA din Orientul Mijlociu.

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