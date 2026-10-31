Ambasadorul Poloniei în România demisionează pe fondul crizei de la Varșovia: ”Nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 09:34

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat sâmbătă demisia din funcție, pe fondul conflictului privind controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia. Diplomatul acuză o tentativă ilegală de preluare a instituției și afirmă că nu își mai poate continua mandatul în aceste condiții.

Distribuie articolul