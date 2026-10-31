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Ambasadorul Poloniei în România demisionează pe fondul crizei de la Varșovia: ”Nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea”

FOTO: prezydent.pl

FOTO: prezydent.pl

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 09:34

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat sâmbătă demisia din funcție, pe fondul conflictului privind controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia. Diplomatul acuză o tentativă ilegală de preluare a instituției și afirmă că nu își mai poate continua mandatul în aceste condiții.

Ambasadorul Poloniei în România: ”Nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea”

Anunțul a fost făcut printr-o postare pe platforma X, unde Paweł Soloch a precizat că i-a informat atât președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cât și ministrul de Externe, Radosław Sikorski.

În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România

a scris diplomatul.

Soloch nu este singurul reprezentant diplomatic polonez care renunță la funcție. Ambasadorul Poloniei în China, Jakub Kumoch, și-a anunțat, la rândul său, demisia, invocând situația politică din țară.

Criză politică în Polonia

Criza politică din Polonia s-a amplificat vineri, când sute de persoane, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), au protestat în fața sediului Tribunalului Constituțional din Varșovia. O parte dintre manifestanți au încercat să forțeze intrarea în clădire, iar incidentele au degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

Tensiunile au fost declanșate după suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului acestuia.

Pe fondul escaladării situației, președintele Karol Nawrocki și-a întrerupt vizita oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia.

Opoziția conservatoare îl acuză pe premierul Donald Tusk că încearcă să preia ilegal controlul asupra Tribunalului Constituțional. De cealaltă parte, șeful guvernului susține că măsurile adoptate sunt necesare pentru restabilirea statului de drept în Polonia.

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