Autoritățile franceze au scos blindatele pe străzi. Germania și Italia, zguduite de manifestații și confruntări cu poliția

Publicat 31 oct. 2026, 22:22 Actualizat 31 oct. 2026, 22:23

Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări europene, nemulțumiți de scumpiri, condițiile din educație și politicile guvernelor. În Franța, manifestațiile au ajuns la al treilea weekend consecutiv, în Germania au fost organizate acțiuni în 34 de orașe, iar Italia a fost paralizată parțial de o grevă generală.

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