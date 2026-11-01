Iranul amenință cu un conflict mai lung decât precedentul. Trump vorbește despre noi ținte, Teheranul avertizează că riposta nu va avea limite geografice

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 nov. 2026, 18:29

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se amplifică după ce Donald Trump a amenințat că armata americană mai are obiective de lovit. Teheranul avertizează că un nou război ar putea dura mai mult decât confruntarea precedentă, în timp ce negocierile diplomatice continuă prin intermediul Qatarului.

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