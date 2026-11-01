Iranul amenință cu un conflict mai lung decât precedentul. Trump vorbește despre noi ținte, Teheranul avertizează că riposta nu va avea limite geografice
Foto: Profimedia
Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se amplifică după ce Donald Trump a amenințat că armata americană mai are obiective de lovit. Teheranul avertizează că un nou război ar putea dura mai mult decât confruntarea precedentă, în timp ce negocierile diplomatice continuă prin intermediul Qatarului.
Iranul a transmis duminică un nou avertisment Statelor Unite, pe fondul amenințărilor președintelui Donald Trump privind reluarea atacurilor. Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akramiya, a declarat că un eventual nou război Iran-SUA ar putea fi mai lung decât confruntarea anterioară și că liderul de la Casa Albă nu va putea stabili nici durata conflictului, nici condițiile în care acesta se va încheia.
„Un nou război ar putea fi mai lung decât precedentul, iar președintele american nu ar fi în măsură să dicteze nici momentul, nici condițiile” unei încetări a ostilităților, a declarat Mohammad Akramiya, citat de televiziunea publică iraniană.
Avertismentul vine după ce Donald Trump a vorbit despre posibilitatea unor noi operațiuni militare împotriva Iranului, chiar dacă negocierile pentru încheierea conflictului nu au fost abandonate.
Trump indică două posibile ținte, inclusiv un presupus complex nuclear
Președintele american a declarat sâmbătă că Statele Unite mai au de „rezolvat” una sau două ținte de pe teritoriul iranian. Printre obiectivele menționate de Trump se află Muntele Kolang, cunoscut și sub denumirea de Muntele Târnăcopului, unde serviciile occidentale suspectează existența unui complex nuclear, scrie CBS News.
„Le-am neutralizat capacitățile nucleare. Mai avem de rezolvat, aș putea spune, una sau două ținte, dar putem face asta în zece minute”, le-a declarat Trump jurnaliștilor la reședința sa din Florida.
„Probabil ar trebui să vă uitați către Muntele Târnăcopului, trebuie să ne ocupăm de asta. Putem face toate acestea foarte repede”, a adăugat el.
Muntele Kolang, numit „Pickaxe Mountain” în limba engleză, se află în provincia Isfahan, la aproximativ 200 de kilometri sud de Teheran, în apropierea complexului nuclear de la Natanz.
Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Trump a susținut că negocierile cu Teheranul evoluează bine, dar a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Iranului de a respecta un eventual acord. Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat, în schimb, că președintele nu a luat încă o decizie privind noi lovituri și că Washingtonul ar prefera o soluție diplomatică.
Liderul suprem al Iranului amenință cu represalii fără limite geografice
Amenințările venite din partea armatei iraniene sunt însoțite de avertismente și mai dure din partea conducerii de la Teheran. Liderul suprem Mojtaba Khamenei a transmis sâmbătă că orice nou atac american sau israelian va primi un răspuns imediat, iar riposta nu va fi limitată de granițe geografice.
Potrivit declarației publicate de presa iraniană, Khamenei a cerut, totodată, comandanților militari să actualizeze lista țintelor care ar putea fi vizate în cazul reluării ostilităților. Aceasta ar urma să includă obiective și active americane și israeliene.
Duminică, ministrul iranian al Apărării, Mehrdad Akhlaghi, a avertizat că orice atac asupra țării va primi un răspuns proporțional și decisiv. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, Hossein Mohebbi, a afirmat că un conflict cu Statele Unite nu ar avea limite geografice.
Qatarul încearcă să evite reluarea războiului, iar EAU se pregătesc pentru ce e mai rău
În paralel cu schimbul de amenințări, eforturile diplomatice pentru evitarea unei noi confruntări continuă. Qatarul a devenit principalul intermediar în discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran, iar negocierile au continuat duminică la Doha, pentru a treia zi consecutivă.
Potrivit Reuters, reprezentanții iranieni și mediatorii qatarezi discută o posibilă înțelegere care să ducă la încheierea războiului. Consultările au loc prin contacte regulate cu Washingtonul, însă ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a precizat că nu a fost luată încă o decizie finală asupra propunerii aflate în discuție. Una dintre variantele analizate ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de două zile de la încheierea unui acord.
Și Emiratele Arabe Unite urmăresc cu îngrijorare evoluția situației. Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui EAU, a declarat că regiunea are nevoie de un progres în negocieri, dar că țara sa este pregătită inclusiv pentru o nouă escaladare militară.
„Sperăm într-un progres diplomatic, deoarece nu este în interesul regiunii să experimenteze un nou ciclu de confruntare. Dar, așa cum am demonstrat în trecut, suntem pregătiți să înfruntăm ce e mai rău”, a declarat Anwar Gargash la conferința „Dialogul de la Manama”, organizată în capitala Bahreinului.
Războiul a început pe 28 februarie, prin atacuri americano-israeliene asupra Iranului, iar Teheranul a ripostat prin lansarea de rachete și drone în regiune. În acest moment, negocierile intermediate de Qatar se desfășoară în paralel cu amenințările privind posibile noi atacuri, iar alegerile intermediare din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie, sunt privite ca un moment important pentru evoluția conflictului.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News