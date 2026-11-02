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Iliana Iotova devine prima femeie președinte din Bulgaria. Ana Maria Păcuraru: „A spus că nu va accepta ca Marea Neagră să devină zonă militar închisă”

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 nov. 2026, 10:45
Actualizat2 nov. 2026, 10:46
SursăRealitatea PLUS

Iliana Iotova a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, potrivit exit poll-urilor. Conform estimărilor, aceasta a obținut 58% din voturi. Contracandidatul său, Andrey Gyurov, a primit 38% din voturi. Astfel, Iliana Iotova devine prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei.

Iliana Iotova câștigă alegerile prezidențiale din Bulgaria

Iliana Iotova susține că războiul din Ucraina ar trebui încheiat prin negocieri și consideră că dialogul cu Rusia este important pentru obținerea păcii. De asemenea, ea nu susține trimiterea de ajutoare militare către Ucraina. Cu toate acestea, afirmă că Bulgaria trebuie să rămână parte a Uniunii Europene și a NATO. Contracandidatul său, Andrey Gyurov, a avut o poziție diferită. El a susținut o atitudine mai fermă față de Rusia și a cerut oprirea agresiunii rusești împotriva Ucrainei.

„Noi, bulgarii, avem nevoie mai mult ca niciodată de consens, dialog și unitate.”, a declarat Iliana Iotova, președinta Bulgariei.

Ana Maria Păcuraru: „A câștigat cu aproape 58% candidata care cere relații mai bune cu Moscova”

Bulgaria are pentru prima dată o femeie aleasă președinte, dar mesajul acestui vot nu ține de gen, ci de direcție. A câștigat cu aproape 58% candidata care cere relații mai bune cu Moscova și ridicarea sancțiunilor, în care se opune ajutorului militar pentru Ucraina. Un mandat clar, dar dat de mai puțin de o treime dintre alegători.

Noua președintă a spus răspicat că nu va accepta ca Marea Neagră să devină zonă militar închisă.

a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei.

În vârstă de 62 de ani, Iotova a fost jurnalistă și membră a Parlamentului European. Ea este apropiată de fostul președinte Rumen Radev și a ocupat funcția de președinte interimar la începutul acestui an.

Scrutinul a avut loc într-o perioadă dificilă pentru regiunea Mării Negre. În luna octombrie, mai multe nave comerciale au fost atacate cu drone în apropierea coastelor Bulgariei. În primul tur, prezența la urne a fost însă de numai 22%, un nivel extrem de scăzut. Bulgarii au votat și pe fondul inflației, al scumpirilor la energie și al tensiunilor de securitate din Marea Neagră.

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