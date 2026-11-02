Iliana Iotova devine prima femeie președinte din Bulgaria. Ana Maria Păcuraru: „A spus că nu va accepta ca Marea Neagră să devină zonă militar închisă”

Publicat 2 nov. 2026, 10:45 Actualizat 2 nov. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Iliana Iotova a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, potrivit exit poll-urilor. Conform estimărilor, aceasta a obținut 58% din voturi. Contracandidatul său, Andrey Gyurov, a primit 38% din voturi. Astfel, Iliana Iotova devine prima femeie aleasă în funcția de președinte al Bulgariei.

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