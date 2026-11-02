Democrații și republicanii luptă pentru majoritate în SUA. Ana Maria Păcuraru: „Pentru flancul estic, și pentru România, votul de marți decide”

Publicat 2 nov. 2026, 09:37 Actualizat 2 nov. 2026, 09:41 Sursă Realitatea PLUS

Democrații și republicanii din SUA se luptă pentru majoritatea în Congresul american, iar numărul de locuri câștigate prin voturi determină cine deține controlul și poate influența deciziile politice. Republicanii dețin acum majoritatea în ambele camere dar la limită. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, a realizat o analiză pe acest subiect.

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