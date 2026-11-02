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Democrații și republicanii luptă pentru majoritate în SUA. Ana Maria Păcuraru: „Pentru flancul estic, și pentru România, votul de marți decide”

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 nov. 2026, 09:37
Actualizat2 nov. 2026, 09:41
SursăRealitatea PLUS

Democrații și republicanii din SUA se luptă pentru majoritatea în Congresul american, iar numărul de locuri câștigate prin voturi determină cine deține controlul și poate influența deciziile politice. Republicanii dețin acum majoritatea în ambele camere dar la limită. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, a realizat o analiză pe acest subiect.

Ana Maria Păcuraru: „Un congres care rămâne republican îi lasă lui Donald Trump mână liberă”

Trei locuri în Camera Reprezentanților și patru în Senat.

Atât îi desparte pe democrați de controlul Congresului American.

Republicanii dețin acum majoritatea în ambele camere, dar la limită.

53 la 47 în Senat, 220 la 215 în Cameră. Iar istoria nu este de partea lor.

La alegeri de la jumătatea mandatului, partidul președintelui pierde aproape de fiecare dată locuri.

Miza depășește politica internă americană.

Un congres care rămâne republican îi lasă lui Donald Trump mână liberă pentru ultimii doi ani de mandat.

Unul care trece la democrați înseamnă blocaje legislative, anchete parlamentare și control strict asupra bugetului, inclusiv asupra banilor pentru apărare NATO și Ucraina.

Pentru flancul estic, deci și pentru România, votul de marți decide cât de previzibilă va fi America până în 2029.

a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei.
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