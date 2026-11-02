Alertă în Germania, după ce au fost descoperite ace și șuruburi în dulciurile primite de copii de Halloween! Poliția a deschis anchete

Publicat 2 nov. 2026, 08:36 Actualizat 2 nov. 2026, 08:37

Momente de panică în Germania, după ce mai mulți copii au descoperit obiecte metalice ascuțite ascunse în dulciurile primite de Halloween. Poliția a anunțat că au fost raportate incidente în mai multe regiuni ale țării, iar primele indicii arată că obiectele ar fi fost introduse intenționat în bomboane și ciocolată, cu scopul de a provoca răni.

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