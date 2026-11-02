Alertă în Germania, după ce au fost descoperite ace și șuruburi în dulciurile primite de copii de Halloween! Poliția a deschis anchete

Momente de panică în Germania, după ce mai mulți copii au descoperit obiecte metalice ascuțite ascunse în dulciurile primite de Halloween. Poliția a anunțat că au fost raportate incidente în mai multe regiuni ale țării, iar primele indicii arată că obiectele ar fi fost introduse intenționat în bomboane și ciocolată, cu scopul de a provoca răni.
Autoritățile tratează cu maximă seriozitate aceste sesizări și au demarat mai multe investigații pentru identificarea persoanelor responsabile. Printre obiectele descoperite se numără ace și șuruburi metalice, care ar fi putut provoca răni grave copiilor, arată dw.com.
Ace și șuruburi ascunse în dulciurile de Halloween. Incidente în mai multe regiuni din Germania
Avertismentul poliției germane a fost transmis duminică, după ce au fost semnalate mai multe situații în care dulciurile oferite copiilor de Halloween conțineau obiecte periculoase.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, incidentele au fost raportate în mai multe landuri, printre care Turingia, Baden-Württemberg, Bavaria, Saxonia Inferioară și Renania-Palatinat.
Anchetatorii suspectează că majoritatea, dacă nu chiar toate obiectele metalice descoperite, au fost introduse intenționat în dulciuri. Acestea ar fi fost plasate în așa fel încât să nu fie observate înainte ca produsele să fie consumate.
Polițiștii încearcă acum să stabilească unde au fost distribuite dulciurile și cine se află în spatele acestor gesturi periculoase.
Un copil a mușcat dintr-un ac ascuns într-o bucată de ciocolată
Unul dintre cele mai îngrijorătoare incidente a avut loc în Nürnberg, în sudul Germaniei. Un copil a descoperit un ac în timp ce mânca o bucată de ciocolată primită de Halloween.
Din fericire, potrivit informațiilor oferite de poliție, micuțul nu a suferit răni în urma incidentului.
Alte două situații au fost raportate în landul Baden-Württemberg, unde anchetatorii au constatat că acele fuseseră ascunse în interiorul dulciurilor, fără să poată fi observate la o verificare vizuală din exterior.
Astfel de practici reprezintă un pericol major, mai ales pentru copiii care obișnuiesc să consume imediat bomboanele și ciocolata primite în timpul tradiționalului colind de Halloween.
Poliția investighează posibile fapte de vătămare corporală gravă
În mai multe dintre cazurile semnalate, autoritățile germane au deschis dosare pentru tentativă de vătămare corporală gravă. Anchetele urmăresc să stabilească dacă incidentele au legătură între ele și dacă dulciurile au fost contaminate de aceeași persoană sau de mai mulți indivizi.
Până în prezent, polițiștii nu au identificat niciun suspect.
Autoritățile continuă verificările și le recomandă părinților să fie extrem de atenți la dulciurile pe care copiii le primesc de Halloween, mai ales atunci când acestea nu sunt ambalate individual sau prezintă semne că ar fi fost desfăcute ori modificate.