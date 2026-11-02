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Crin Antonescu, atac la Ilie Bolojan: „Schimbarea planului s-a făcut pentru bătălia prezidențială”

Crin Antonescu, fost presedinte PNL (Profimedia)

Crin Antonescu, fost presedinte PNL (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat2 nov. 2026, 18:37
Sursărealitatea plus

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și a susținătorilor săi, despre care spune că au provocat destrămarea fostei coaliții de guvernare din calcule electorale. În exclusivitate la emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone, Antonescu a susținut că interesul pentru viitoarea competiție prezidențială a ajuns să prevaleze în fața responsabilităților de guvernare.

În intervenția sa la Realitatea Plus, Antonescu a afirmă că atât PNL, cât și USR au rămas blocate în logica unei campanii permanente și încearcă acum să capitalizeze politic dificultățile economice ale țării.

„Vechea coaliție s-a dezmembrat din cauza schimbării de plan”

Întrebat despre informațiile privind o posibilă alianță între PNL și USR pentru alegerile din 2028, Crin Antonescu a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că cele două formațiuni nu au părăsit niciodată logica electorală.

„Ei n-au ieșit niciodată din acest mod. Sunt în continuare, sigur, acum cu atât mai mult în acest mod”, a afirmat fostul președinte al PNL.De altfel, eu cred că acesta este motivul pentru care vechea coaliție s-a dezmembrat, și anume schimbarea proiectului, schimbarea planului, de către domnul Bolojan și de către susținătorii săi din PNL și din afara PNL-ului, în vederea, totuși, bătăliei prezidențiale care are loc peste multă vreme.

a declarat Crin Antonescu, fost președinte PNL..

Antonescu: „Miza electorală a prevalat, nu obligațiile celor care guvernau”

Fostul lider liberal consideră că miza electorală a fost pusă înaintea intereselor României și a obligațiilor asumate de partidele aflate la putere.

Asta a prevalat, nu interesele și obligațiile celor care erau la guvernare, de zi cu zi pentru România. Este absolut penibil să susții tu, USR, și tu, PNL, care ai stat șapte ani, PNL-ul, șapte ani, până acum două săptămâni, șapte ani necontenit la guvernare, cu patru prim-miniștri, că te delimitezi de situația actuală.

a declarat Antonescu.

Din această perspectivă, Antonescu a apreciat că o eventuală moțiune de cenzură depusă de Ilie Bolojan și forțele din jurul său, în martie 2027, ar face rău României.

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