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ExclusivPolitica· 1 min citire
Crin Antonescu, atac la Ilie Bolojan: „Schimbarea planului s-a făcut pentru bătălia prezidențială”
Crin Antonescu, fost presedinte PNL (Profimedia)
Publicat2 nov. 2026, 18:37
Sursărealitatea plus
Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și a susținătorilor săi, despre care spune că au provocat destrămarea fostei coaliții de guvernare din calcule electorale. În exclusivitate la emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone, Antonescu a susținut că interesul pentru viitoarea competiție prezidențială a ajuns să prevaleze în fața responsabilităților de guvernare.
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