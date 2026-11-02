Crin Antonescu, atac la Ilie Bolojan: „Schimbarea planului s-a făcut pentru bătălia prezidențială”

Publicat 2 nov. 2026, 18:37 Sursă realitatea plus

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, lansează acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și a susținătorilor săi, despre care spune că au provocat destrămarea fostei coaliții de guvernare din calcule electorale. În exclusivitate la emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone, Antonescu a susținut că interesul pentru viitoarea competiție prezidențială a ajuns să prevaleze în fața responsabilităților de guvernare.

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