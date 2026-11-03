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Politica· 1 min citire

Ministrul Muncii: ”Patronatele se opun majorării salariului minim pe economie”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 13:52
Actualizat3 nov. 2026, 13:54
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți că patronatele se opun majorării salariului minim pe economie, în ciuda creșterii economice de 7%. Oficialul a subliniat că majorările salariale din ultimii ani nu au dus la reducerea numărului de angajați sau a contractelor de muncă, însă a admis că actualele discuții au loc într-un context economic dificil, marcat de recesiune, probleme bugetare și măsurile de austeritate adoptate anterior.

Florin Manole: ”Patronatele nu susțin majorarea salariilor”

Și 7% creștere economică, din păcate patronatele spuneau că o creștere de salariu este nesustenabilă și va duce la pierderea de locuri de muncă. Deși salariul minim a crescut din 2018 până astăzi consistent, consistent peste creșterea inflației, între 2018 și ziua în care vorbim, România nu are mai puțini angajați, nu are mai puține contracte de muncă. Contextul generat de anul trecut și prima jumătate a anului acesta este un context dificil cu cifre, nu cu opinii

a spus Florin Manole.

Ministrul Muncii: ”Suntem în recesiune. Economia a frânat”

Totodată, oficialul a subliniat că România se confruntă cu recesiune și probleme bugetare, pe fondul politicilor de austeritate începute în a doua jumătate a anului 2025.

Faptul că economia a frânat, că suntem în recesiune, sunt date, nu opinii, sunt statistici, nu discurs politic. Faptul că avem probleme bugetare după ce din a doua jumătate a lui 2025 am început o politică de austeritate pe care doar puțin am putut o atenua

a mai spus șeful de la Munca.
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