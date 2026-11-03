Ministrul Muncii: ”Patronatele se opun majorării salariului minim pe economie”

Publicat 3 nov. 2026, 13:52 Actualizat 3 nov. 2026, 13:54 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat marți că patronatele se opun majorării salariului minim pe economie, în ciuda creșterii economice de 7%. Oficialul a subliniat că majorările salariale din ultimii ani nu au dus la reducerea numărului de angajați sau a contractelor de muncă, însă a admis că actualele discuții au loc într-un context economic dificil, marcat de recesiune, probleme bugetare și măsurile de austeritate adoptate anterior.

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