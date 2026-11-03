Alexandru Rogobete, reacție după scandalul ținutelor luxoase de la botezul fiului lui Alfred Simonis: „E bine să îți păstrezi demnitatea”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 12:11

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat controversele apărute după petrecerea organizată cu ocazia botezului fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Evenimentul, la care au participat numeroși lideri PSD, a ajuns în centrul atenției după ce imaginile cu ținutele scumpe purtate de unele invitate au stârnit reacții puternice în mediul online.

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