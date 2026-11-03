Alexandru Rogobete, reacție după scandalul ținutelor luxoase de la botezul fiului lui Alfred Simonis: „E bine să îți păstrezi demnitatea”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comentat controversele apărute după petrecerea organizată cu ocazia botezului fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Evenimentul, la care au participat numeroși lideri PSD, a ajuns în centrul atenției după ce imaginile cu ținutele scumpe purtate de unele invitate au stârnit reacții puternice în mediul online.
Prezent și el la petrecerea de sâmbătă, Alexandru Rogobete a fost întrebat despre luxul afișat la eveniment, în condițiile în care sistemul sanitar se confruntă cu probleme financiare, iar pacienții au nevoie de acces la tratamente și medicamente.
Ministrul a îndemnat la prudență în formularea concluziilor și a susținut că imaginea câtorva persoane nu trebuie asociată întregului Partid Social Democrat. Totuși, acesta a transmis că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să manifeste demnitate în toate împrejurările.
Ce spune Alexandru Rogobete despre imaginile de la botezul lui Alfred Simonis
Întrebat cum ar trebui să privească pacienții din România imaginile de la petrecerea unde au fost afișate ținute extravagante, în timp ce sistemul medical are nevoie de finanțare, Alexandru Rogobete a declarat că nu este corect ca întregul partid să fie judecat în funcție de aparițiile câtorva persoane.
Ministrul a făcut referire la valul de comentarii apărut în spațiul public și la felul în care evenimentul a fost transformat într-un subiect intens dezbătut.
Mesajul ministrului pentru pacienții care așteaptă medicamente și tratamente
În aceeași intervenție, șeful de la Sănătate a vorbit și despre responsabilitatea pe care o are față de pacienții din România, asigurându-i că depune eforturi pentru a le facilita accesul la medicamente.
Rogobete a precizat că lucrează împreună cu instituțiile și organismele aflate în coordonarea sau în relație cu Ministerul Sănătății pentru a identifica soluții la problemele din sistem.
„Asigur pe pacienți că fac tot ce-mi stă în putere și lucrez cu toate instituțiile și cu toate organismele din jurul Ministerului Sănătății, astfel încât să le asigurăm accesul la medicamente”, a declarat ministrul.
Alexandru Rogobete a transmis și un mesaj referitor la comportamentul celor care dețin funcții publice, subliniind că aceștia trebuie să fie atenți la modul în care se prezintă în fața oamenilor.
„Ca mesaj general, dacă doriți, ca un răspuns general, consider că, atunci când ai o funcție publică, atunci când ești o persoană cu demnitate publică, e bine să îți păstrezi demnitatea în toate formele de manifestare”, a mai spus ministrul PSD.
Ținutele de la botezul fiului lui Alfred Simonis au stârnit controverse
Botezul fiului lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă, iar evenimentul a reunit numeroase nume importante din PSD și din administrația publică. Nașul copilului a fost liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
Printre persoanele ale căror apariții au atras atenția s-a numărat Sorina Docuz, partenera fostului premier Marcel Ciolacu. Aceasta a purtat o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană despre care internauții au presupus că ar putea fi din șinșilă.
Fotografiile de la petrecere au fost intens distribuite și comentate pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au criticat ceea ce au numit „lux și opulență”, iar unele comentarii au făcut referire la presupusa valoare ridicată a hainei purtate de Sorina Docuz.
La eveniment au mai fost prezenți Lia Olguța Vasilescu, ministrul Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.
Printre invitați s-a numărat și Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învățământ preuniversitar. Atmosfera petrecerii a fost întreținută de artiști precum Al Bano și Theo Rose.
Declarațiile lui Alexandru Rogobete vin în contextul criticilor apărute după publicarea imaginilor de la eveniment, în care mai mulți lideri social-democrați și apropiați ai acestora au fost surprinși la o petrecere marcată de ținute extravagante.