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ExclusivPolitica· 1 min citire
11 miliarde de dolari pentru alegerile din SUA. Ana Maria Păcuraru dezvăluie cine sunt finanțatorii campaniilor
Publicat3 nov. 2026, 11:47
Actualizat3 nov. 2026, 11:51
SursăRealitatea PLUS
11 miliarde de dolari au fost cheltuite în campania electorală de dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, singura televiziune din România acreditată în Congresul SUA, a analizat unde au ajuns acești bani, cine a investit cel mai mult și cum a fost împărțit bugetul care a transformat competiția electorală într-una dintre cele mai costisitoare din istoria Americii.
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