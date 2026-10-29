Primele imagine cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră, aproape de Bulgaria și România - VIDEO

Publicat 29 oct. 2026, 15:56 Actualizat 29 oct. 2026, 16:03

Au apărut primele imagini video cu una dintre dronele navale care au atacat miercuri portcontainerul CONTSHIP JET în Marea Neagră, la doar 16 mile marine de Capul Kaliakra. Imaginile, verificate de mai multe surse independente și publicate de presa de specialitate din Bulgaria, oferă pentru prima dată o dovadă vizuală a atacului asupra navei comerciale care se îndrepta spre portul Constanța.

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