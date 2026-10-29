Primele imagine cu drona care a lovit o navă comercială în Marea Neagră, aproape de Bulgaria și România - VIDEO

Au apărut primele imagini video cu una dintre dronele navale care au atacat miercuri portcontainerul CONTSHIP JET în Marea Neagră, la doar 16 mile marine de Capul Kaliakra. Imaginile, verificate de mai multe surse independente și publicate de presa de specialitate din Bulgaria, oferă pentru prima dată o dovadă vizuală a atacului asupra navei comerciale care se îndrepta spre portul Constanța.
Imaginile, difuzate de site-ul de specialitate maritime.bg și verificate de mai multe surse independente, reprezintă prima dovadă vizuală a atacului care a vizat nava comercială ce urma să ajungă în portul Constanța. Potrivit autorităților bulgare, portcontainerul a fost lovit de trei drone navale, iar echipajul a fost nevoit să abandoneze nava după exploziile succesive.
Înregistrarea surprinde momentul în care drona se apropie de navă și lovește bordul acesteia, într-un incident fără precedent produs în apropierea apelor teritoriale bulgare.
Primele imagini cu drona care atacă nava
Potrivit publicației citate, imaginile au fost furnizate de o sursă care a dorit să-și păstreze anonimatul, iar autenticitatea clipului a fost verificată de trei surse independente. De asemenea, condițiile meteo și starea mării din înregistrare corespund celor existente miercuri în zona incidentului.
Un al doilea clip publicat de presa bulgară surprinde nava înainte de atac, în timp ce un avion survolează zona. La scurt timp după aceea, o explozie puternică produce un nor masiv de fum deasupra portcontainerului.
Potrivit contraamiralului Kiril Mihaylov, comandantul Forțelor Navale Bulgare, aeronava era un avion de patrulare Atlantique aparținând Marinei Franceze, aflat într-o misiune de monitorizare a Mării Negre.
Acesta ar fi detectat primele două drone navale la aproximativ 30 de mile marine est de Capul Kaliakra, iar ulterior o a treia dronă la circa 50 de mile marine distanță.
Avertisment transmis tuturor navelor din zonă
După identificarea amenințării, informațiile au fost transmise imediat autorităților responsabile de controlul traficului maritim, care au avertizat navele aflate în sectorul respectiv al Mării Negre.
În paralel, aeronava franceză a emis avertizări radio pe canalele maritime internaționale și a continuat monitorizarea dronelor, furnizând permanent actualizări prin structurile de comandă maritime franceze.
Primul atac asupra navei CONTSHIP JET s-a produs miercuri, 28 octombrie 2026, în jurul prânzului, fiind urmat de alte două lovituri. După raportarea faptului că echipajul abandonează vasul, Forțele Navale Bulgare au declanșat o operațiune de căutare și salvare.
Incident fără precedent în apropierea României
Atacul asupra portcontainerului care naviga din Israel spre portul Constanța ridică semne de întrebare privind securitatea traficului comercial în vestul Mării Negre. Incidentul s-a produs la mică distanță de apele teritoriale ale Bulgariei și relativ aproape de rutele maritime utilizate de navele care se îndreaptă către porturile românești.
Apariția imaginilor video cu una dintre dronele implicate oferă, pentru prima dată, o perspectivă directă asupra atacului care a provocat avarierea gravă a navei comerciale.