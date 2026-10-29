Rusia și-a asumat un atac cu drone asupra unui vas comercial, pe Marea Neagră. Ce mesaj a transmis Kremlinul?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 oct. 2026, 09:08

Ministerul rus al Apărării și-a asumat oficial atacul cu drone asupra unei nave comerciale din Marea Neagră. Potrivit autorităților de la Moscova, vasul transporta mărfuri destinate armatei ucrainene, însă aceste informații nu au putut fi verificate independent. Anunțul vine în contextul în care atacurile asupra navelor care tranzitează Marea Neagră s-au înmulțit în ultimele luni, mai multe incidente fiind raportate în apropierea sau chiar în apele teritoriale ale României și Bulgariei.

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