Rusia și-a asumat un atac cu drone asupra unui vas comercial, pe Marea Neagră. Ce mesaj a transmis Kremlinul?

Ministerul rus al Apărării și-a asumat oficial atacul cu drone asupra unei nave comerciale din Marea Neagră. Potrivit autorităților de la Moscova, vasul transporta mărfuri destinate armatei ucrainene, însă aceste informații nu au putut fi verificate independent. Anunțul vine în contextul în care atacurile asupra navelor care tranzitează Marea Neagră s-au înmulțit în ultimele luni, mai multe incidente fiind raportate în apropierea sau chiar în apele teritoriale ale României și Bulgariei.
Rusia susține că a lovit o navă cargo în Marea Neagră
Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat joi că armata rusă a desfășurat în cursul nopții un atac cu drone asupra unei nave comerciale aflate în Marea Neagră, despre care susține că transporta mărfuri destinate armatei ucrainene, potrivit Reuters.
Potrivit unui comunicat oficial, vasul se îndrepta spre portul ucrainean Ciornomorsk, una dintre principalele porți maritime ale Ucrainei la Marea Neagră. Moscova afirmă că nava făcea parte din lanțul de aprovizionare destinat forțelor armate ucrainene.
Reuters: afirmațiile nu au putut fi verificate independent
Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica în mod independent afirmațiile formulate de Ministerul Apărării al Federației Ruse privind destinația navei și natura încărcăturii transportate.
Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor și operațiunilor militare din zona Mării Negre, una dintre cele mai sensibile regiuni ale conflictului dintre Rusia și Ucraina.
Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au prezentat o confirmare oficială a informațiilor comunicate de partea rusă.
Ministrul român al Apărării, după atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră: „O nouă amenințare gravă”
Ministrul Apărării, social-democratul Ștefan Radu Oprea, a condamnat miercuri, 28 octombrie, atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, după cel mai recent incident de acest fel, când o navă de containere care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei. Oficialul a avertizat că incidentul reprezintă "o amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale".
Pe de altă parte, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a afirmat că declarațiile prin care România a indicat Rusia drept responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră au fost urmate de noi lovituri asupra navelor din zona economică exclusivă românească. Șeful guvernului de la Sofia a afirmat că identificarea celor responsabili trebuie să se bazeze pe dovezi concrete.