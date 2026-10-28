Cine este Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene care îl înfruntă pe Netanyahu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 20:34

Gadi Eisenkot, fost șef al armatei israeliene și lider al partidului de centru Yashar, s-a impus ca una dintre principalele figuri ale opoziției față de Benjamin Netanyahu. Generalul intrat în politică în 2022 mizează pe experiența militară și pe promisiunea unei schimbări de guvernare. Pentru a ajunge însă la conducerea executivului, provocarea sa decisivă rămâne construirea unei coaliții într-un Parlament profund fragmentat.

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