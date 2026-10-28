Aderarea la UE, sub reguli mai stricte: propunerea unei perioade de probă de 15 ani împarte statele membre

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 16:11

Guvernele Uniunii Europene au poziții divergente asupra unor noi condiții pentru viitoarele state membre, printre care o perioadă de probă de până la 15 ani și posibilitatea suspendării dreptului de vot. Măsurile sunt propuse de Comisia Europeană în pregătirea următoarei extinderi, iar Muntenegru ar putea fi primul stat în al cărui tratat de aderare vor fi introduse aceste garanții.

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