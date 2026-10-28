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Zelenski avertizează asupra unui posibil acord între Trump, Putin și Xi Jinping: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 14:07

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, 28 octombrie, că o eventuală întâlnire între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei ar putea deveni o platformă pentru redistribuirea sferelor de influență, similară negocierilor de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kiev se teme, astfel, că Rusia ar putea obține un nou avantaj diplomatic, în timp ce Ucraina încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului.

Nu ne dorim cu adevărat ca acest lucru să se transforme în «Ialta 2, 3, 4», cu o redistribuire a influenței

a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev face, astfel, referire la conferința de la Ialta din 1945, la care liderii Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii au discutat organizarea Europei după înfrângerea Germaniei naziste, relatează versiunea în limba engleză a publicației AshargAl-Awsat.

Întâlnire între Putin, Trump și Xi Jinping, în pregătire

Kremlinul a anunțat că se pregătește o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologii săi american și chinez, Donald Trump și Xi Jinping. Discuțiile ar urma să aibă loc în marja unui summit Asia-Pacific programat luna viitoare.

Zelenski a declarat că subiectele care ar putea fi abordate de cei trei lideri nu sunt încă bine definite.

Ceea ce ar putea discuta China, Rusia și Statele Unite nu este încă clar definit astăzi

a afirmat președintele ucrainean în fața jurnaliștilor.

Rusia urmărește de mai mulți ani încheierea unui acord amplu cu Washingtonul privind arhitectura de securitate a Europei, în special oprirea extinderii NATO în apropierea granițelor sale, mai scriu jurnaliștii publicației menționate. Potrivit acestora, Moscova își justifică invazia pe scară largă a Ucrainei prin pretinsa amenințare reprezentată de NATO. Kievul și statele occidentale resping această explicație și descriu ofensiva rusă drept o tentativă de cucerire teritorială cu caracter imperialist.

Rusia își dorește această întâlnire mai mult decât oricine

spune Zelesnki, avertizând că Moscova nu trebuie să primească „un alt avantaj diplomatic major”.

Ce se întâmplă cu negocierile pentru pace?

Declarațiile liderului ucrainean vin în contextul în care Rusia și Ucraina urmează să se întâlnească luna viitoare cu emisari americani în Emiratele Arabe Unite, într-o nouă încercare de relansare a negocierilor pentru încheierea celui mai grav conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Data discuțiilor nu a fost stabilită încă. Zelenski a precizat însă că Ucraina dorește ca întâlnirea să aibă loc înaintea eventualelor convorbiri între Putin, Trump și Xi Jinping.

Kievul încearcă, astfel, să evite situația în care marile puteri ar discuta despre securitatea europeană și viitorul regiunii fără ca interesele Ucrainei să fie luate în considerare.

Ce a cerut Zelenski pentru apărarea Ucrainei?

Președintele ucrainean a solicitat, de asemenea, Statelor Unite să suplimenteze livrările de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, esențiale pentru interceptarea atacurilor rusești.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a primit în acest an câte 12 rachete pe lună din partea Statelor Unite, în timp ce necesarul pentru interceptarea atacurilor cu rachete balistice este mult mai mare.

Trebuie să doborâm 150 de rachete balistice pe lună

a declarat liderul de la Kiev.

Armistițiul pentru infrastructura energetică și transportul maritim, în aer

Ucraina urmărește și încheierea unui acord pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice înainte de venirea iernii. O altă propunere vizează un armistițiu maritim care să contribuie la protejarea exporturilor ucrainene de cereale.

Rusia a respins însă ideea unor suspendări parțiale ale luptelor înainte de încheierea unui acord de pace definitiv.

Negocierile diplomatice rămân, astfel, marcate de divergențe majore, în timp ce Kievul încearcă să obțină garanții de securitate și să limiteze efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii și economiei sale.

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