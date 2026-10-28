Zelenski avertizează asupra unui posibil acord între Trump, Putin și Xi Jinping: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 14:07

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, 28 octombrie, că o eventuală întâlnire între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei ar putea deveni o platformă pentru redistribuirea sferelor de influență, similară negocierilor de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kiev se teme, astfel, că Rusia ar putea obține un nou avantaj diplomatic, în timp ce Ucraina încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului.

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