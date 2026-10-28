Zelenski avertizează asupra unui posibil acord între Trump, Putin și Xi Jinping: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, 28 octombrie, că o eventuală întâlnire între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei ar putea deveni o platformă pentru redistribuirea sferelor de influență, similară negocierilor de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Liderul de la Kiev se teme, astfel, că Rusia ar putea obține un nou avantaj diplomatic, în timp ce Ucraina încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului.
Liderul de la Kiev face, astfel, referire la conferința de la Ialta din 1945, la care liderii Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii au discutat organizarea Europei după înfrângerea Germaniei naziste, relatează versiunea în limba engleză a publicației AshargAl-Awsat.
Întâlnire între Putin, Trump și Xi Jinping, în pregătire
Kremlinul a anunțat că se pregătește o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologii săi american și chinez, Donald Trump și Xi Jinping. Discuțiile ar urma să aibă loc în marja unui summit Asia-Pacific programat luna viitoare.
Zelenski a declarat că subiectele care ar putea fi abordate de cei trei lideri nu sunt încă bine definite.
Rusia urmărește de mai mulți ani încheierea unui acord amplu cu Washingtonul privind arhitectura de securitate a Europei, în special oprirea extinderii NATO în apropierea granițelor sale, mai scriu jurnaliștii publicației menționate. Potrivit acestora, Moscova își justifică invazia pe scară largă a Ucrainei prin pretinsa amenințare reprezentată de NATO. Kievul și statele occidentale resping această explicație și descriu ofensiva rusă drept o tentativă de cucerire teritorială cu caracter imperialist.
Ce se întâmplă cu negocierile pentru pace?
Declarațiile liderului ucrainean vin în contextul în care Rusia și Ucraina urmează să se întâlnească luna viitoare cu emisari americani în Emiratele Arabe Unite, într-o nouă încercare de relansare a negocierilor pentru încheierea celui mai grav conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Data discuțiilor nu a fost stabilită încă. Zelenski a precizat însă că Ucraina dorește ca întâlnirea să aibă loc înaintea eventualelor convorbiri între Putin, Trump și Xi Jinping.
Kievul încearcă, astfel, să evite situația în care marile puteri ar discuta despre securitatea europeană și viitorul regiunii fără ca interesele Ucrainei să fie luate în considerare.
Rusia a respins însă ideea unor suspendări parțiale ale luptelor înainte de încheierea unui acord de pace definitiv.
Negocierile diplomatice rămân, astfel, marcate de divergențe majore, în timp ce Kievul încearcă să obțină garanții de securitate și să limiteze efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii și economiei sale.