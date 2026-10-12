Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Kaja Kallas salută acordul, dar cere garanții din partea Moscovei

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 10:30

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a salutat luni anunțul privind încheierea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, subliniind însă că ar prefera un acord care să prevadă încetarea uciderii oamenilor, relatează Reuters.

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