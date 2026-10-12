Armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Kaja Kallas salută acordul, dar cere garanții din partea Moscovei

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a salutat luni anunțul privind încheierea unui armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, subliniind însă că ar prefera un acord care să prevadă încetarea uciderii oamenilor, relatează Reuters.
Kaja Kallas cere sancțiuni împotriva Rusiei după anunțarea armistițiului energetic
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat, la sosirea la Luxemburg, unde are loc reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre, că nu este clar dacă Rusia va respecta armistițiul energetic. Ea a cerut Statelor Unite să impună sancțiuni Moscovei.
”Facem apel la SUA să instituie sancțiuni pentru a putea încheia în cele din urmă războiul”, a declarat Kallas.
Trump anunță un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică faptul că Rusia și Ucraina au convenit să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți.
”Cu efect imediat, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au căzut de acord. Nu-l încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris acesta pe rețeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii suplimentare.
Tot la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe ai UE, ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, a declarat că serviciul de informații militare rus GRU ar trebui desemnat de Uniunea Europeană drept organizație teroristă.