Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 26 nov. 2026, 10:56

O femeie în vârstă de 61 de ani din municipiul Bălți din Republica Moldova, care nu mai fusese văzută de rude de la sfârșitul lunii septembrie, a fost găsită moartă pe 25 noiembrie, pe un teren care îi aparținea. Principalul suspect este concubinul acesteia, un bărbat de 58 de ani, reținut de polițiști.

Distribuie articolul