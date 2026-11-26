O femeie în vârstă de 61 de ani din municipiul Bălți din Republica Moldova, care nu mai fusese văzută de rude de la sfârșitul lunii septembrie, a fost găsită moartă pe 25 noiembrie, pe un teren care îi aparținea. Principalul suspect este concubinul acesteia, un bărbat de 58 de ani, reținut de polițiști.
Dispariția femeii a fost anunțată la Poliție pe 3 noiembrie, după ce rudele și cunoscuții nu mai reușiseră să ia legătura cu ea din 27 septembrie. În timpul verificărilor, anchetatorii au aflat că bărbatul le-ar fi spus apropiaților că partenera sa plecase în Turcia pentru a cumpăra marfă destinată magazinului pe care îl deținea.
Potrivit informațiilor comunicate de Poliția din Republica Moldova, investigațiile au dus însă la o altă ipoteză. La sfârșitul lunii septembrie, între cei doi ar fi izbucnit un conflict în locuința femeii, iar bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul. În urma loviturii, femeia ar fi murit.
Rămășițele femeii, ascunse în două valize și îngropate
Anchetatorii susțin că, după moartea victimei, bărbatul ar fi dezmembrat cadavrul și ar fi pus fragmentele în două valize. Ulterior, le-ar fi transportat cu un autoturism într-o localitate din raionul Sîngerei, unde le-ar fi îngropat pe un teren aflat în proprietatea femeii.
Pe 25 noiembrie, polițiștii și specialiștii au efectuat lucrări de deshumare în locul indicat de anchetă. Rămășițele umane au fost găsite, ridicate și trimise pentru efectuarea expertizei medico-legale, care urmează să contribuie la stabilirea circumstanțelor exacte ale morții.
Concubinul a fost reținut pentru 72 de ore
Bărbatul de 58 de ani a fost reținut pe 24 noiembrie pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.
Poliția a pornit o cauză penală pentru omor. Procurorii și anchetatorii continuă cercetările pentru administrarea probelor și clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.
Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.