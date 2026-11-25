Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 nov. 2026, 23:55

Guvernul de la Chișinău a decis, miercuri, instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Măsura are drept scop menținerea continuității aprovizionării cu energie electrică, energie termică și produse petroliere pe parcursul sezonului rece, informează NewsMaker.

Distribuie articolul