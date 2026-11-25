Guvernul de la Chișinău a decis, miercuri, instituirea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Măsura are drept scop menținerea continuității aprovizionării cu energie electrică, energie termică și produse petroliere pe parcursul sezonului rece, informează NewsMaker.
Republica Moldova menține starea de alertă în sectorul energetic pe durata sezonului rece
Guvernul Republicii Moldova a aprobat menținerea stării de alertă în sectorul energetic, în contextul provocărilor legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică, energie termică și produse petroliere. Autoritățile urmăresc să asigure continuitatea livrărilor pe întreaga durată a sezonului rece.
Ce măsuri vor putea fi aplicate în perioada stării de alertă
Pe durata stării de alertă, autoritățile vor putea dispune mai multe măsuri pentru prevenirea eventualelor dificultăți de aprovizionare. Printre acestea se numără limitarea exporturilor de energie electrică în intervalele cu riscuri sporite pentru securitatea energetică și reducerea consumului în orele de vârf, cu prioritate pentru instituțiile medico-sanitare, serviciile de urgență și infrastructura critică.
Totodată, va putea fi eliberată, cu titlu de împrumut, păcură din rezerva de stat. Alte măsuri vizează facilitarea importurilor de produse petroliere și protejarea stocurilor destinate pieței interne, aplicarea unui regim tranzitoriu pentru stațiile de alimentare cu sisteme de măsurare neconforme, precum și menținerea condițiilor de calculare a prețului maxim al motorinei.
De asemenea, operatorii vor trebui să raporteze zilnic stocurile, importurile și livrările de produse petroliere, precum și parametrii aprovizionării cu gaze naturale.
Potrivit proiectului aprobat de Guvern, Centrul Național de Management al Crizelor va informa Parlamentul și președintele Republicii Moldova despre decizia de declarare a stării de alertă, motivele care au stat la baza acesteia și măsurile de răspuns stabilite. Informarea trebuie făcută de îndată, dar nu mai târziu de 72 de ore. Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Premierul Republicii Moldova: ”Este oportun să menținem starea de alertă”
Premierul Vasile Tofan a declarat că, deși situația hidrologică s-a îmbunătățit în urma ploilor, sectorul energetic continuă să se confrunte cu provocări.
Republica Moldova a instituit, începând cu 26 septembrie, stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta a fost valabilă până pe 24 noiembrie, amintește NewsMaker.