Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 20:52

Un sistem laser ucrainean numit „Blysk” a reușit să distrugă o dronă rusească Geran echipată cu motor cu reacție. Este primul caz confirmat de acest fel, iar tehnologia se află încă în faza de testare.

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