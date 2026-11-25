Un sistem laser ucrainean numit „Blysk” a reușit să distrugă o dronă rusească Geran echipată cu motor cu reacție. Este primul caz confirmat de acest fel, iar tehnologia se află încă în faza de testare.
Apărarea antiaeriană a Ucrainei a reușit să distrugă o dronă rusească de tip Geran, echipată cu motor cu reacție, folosind un sistem laser de luptă. Potrivit lui Serhii Beskrestnov, expert în tehnologii radio și consilier al președintelui ucrainean, este primul caz confirmat în care o astfel de dronă este doborâtă cu ajutorul unei arme laser.
Dispozitivul utilizat se numește „Blysk” și a fost dezvoltat de compania ucraineană Carmine Sky. Sistemul era folosit pentru protejarea unui obiectiv de infrastructură critică, în momentul în care a interceptat aparatul rusesc, relatează Ukrainska Pravda.
Serhii Beskrestnov a prezentat operațiunea drept o premieră și a explicat că mai multe companii din Ucraina lucrează în prezent la dezvoltarea unor tehnologii laser destinate apărării antiaeriene.
Ucraina testează laserele pentru protejarea infrastructurii critice
Deși rezultatul obținut este unul important, tehnologia nu a ajuns încă în etapa producției de serie. Consilierul lui Volodimir Zelenski a atras atenția că dezvoltarea unor asemenea sisteme presupune costuri ridicate și provocări tehnologice considerabile.
„Mai multe companii din Ucraina lucrează la dezvoltarea unor lasere destinate apărării antiaeriene. Tehnologiile laser sunt extrem de complexe și costisitoare, așa că este îmbucurător să avem vești bune. Deocamdată, este prea devreme să vorbim despre o producție de serie a acestor lasere. În prezent se desfășoară teste, iar laserele sunt folosite pentru a proteja obiective de infrastructură critică pe durata acestor probe”, a declarat Serhii Beskrestnov.
Prin urmare, sistemele laser sunt utilizate în continuare în cadrul testelor desfășurate pentru apărarea unor obiective strategice. Doborârea dronei Geran reprezintă primul rezultat confirmat de acest tip, dar nu înseamnă că tehnologia este deja disponibilă pentru utilizare pe scară largă.
Aproape 4.900 de drone Shahed, doborâte sau bruiate într-o singură lună
În paralel cu testarea noilor arme, Ucraina continuă să folosească sistemele convenționale de apărare antiaeriană și mijloacele de război electronic pentru a opri atacurile rusești.
Statul Major General al Ucrainei a anunțat recent că, în luna octombrie, apărarea aeriană a doborât sau a bruiat 4.859 dintre cele 6.473 de drone de atac Shahed lansate de Rusia împotriva țării.
Kievul anunță distrugerea a cinci avioane rusești
Tot miercuri, autoritățile ucrainene au comunicat că au obținut un alt succes militar important. Cinci avioane de luptă rusești ar fi fost distruse în urma unui atac asupra unui aerodrom rusesc.
Anunțul privind avioanele vine în aceeași perioadă în care Ucraina a prezentat rezultatul testării sistemului laser Blysk, folosit pentru interceptarea dronei rusești cu motor cu reacție.