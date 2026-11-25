Elveția se apropie de Uniunea Europeană printr-un nou pachet de acorduri. Ce se schimbă în privința liberei circulații și a comerțului
Elveția se apropie de Uniunea Europeană. Foto: Profimedia
Parlamentul European a aprobat un pachet amplu de acorduri cu Elveția, care actualizează regulile privind libera circulație, transporturile și schimburile comerciale și extinde cooperarea în domenii precum energia, sănătatea și educația.
Parlamentul European a aprobat miercuri un pachet de acorduri care apropie Elveția de Uniunea Europeană și simplifică relațiile dintre cele două părți. Noile prevederi vizează inclusiv libera circulație a persoanelor, comerțul și transporturile, dar extind cooperarea și în domenii precum energia electrică, sănătatea și securitatea alimentară.
Documentele au trecut de votul din plenul de la Strasbourg cu o majoritate covârșitoare: 584 de eurodeputați au votat pentru, 13 împotrivă, iar 60 s-au abținut. Prin acest vot, Parlamentul European și-a încheiat partea de procedură pentru aprobarea acordurilor, următorul pas revenind autorităților elvețiene.
Raportorul pachetului legislativ, europarlamentarul francez Christophe Grudler, membru al grupului Renew, a explicat că noile reguli vor avea efecte concrete pentru cetățenii de pe ambele părți ale frontierei. El a menționat facilitarea vieții celor care locuiesc, studiază sau lucrează în spațiul european și în Elveția, precum și consolidarea cooperării în mai multe sectoare.
„Aceste acorduri vor face mai ușoară viața cetățenilor europeni și elvețieni de o parte și de cealaltă a frontierei, întărind totodată cooperarea în multe domenii: sănătate, electricitate, securitate alimentară, precum și schimburile de studenți”, a declarat Grudler.
Eurodeputatul a subliniat că Uniunea Europeană și-a încheiat procedurile de aprobare, iar decizia se află acum în responsabilitatea Elveției.
„Într-o lume tot mai nesigură, unde tensiunile sunt tot mai multe, iar unii preferă să ridice ziduri, Uniunea Europeană a ales să construiască punți. Acesta este semnalul politic puternic pe care li-l transmitem astăzi prietenilor noștri elvețieni”, a mai spus raportorul.
Libera circulație, transporturile și comerțul, printre domeniile vizate
Pachetul actualizează mai multe acorduri sectoriale care reglementează în prezent relația dintre UE și Elveția. Printre domeniile în care vor fi revizuite regulile se numără libera circulație a persoanelor, transportul rutier, feroviar și aerian, precum și comerțul cu produse agricole.
Documentele aduc și noi domenii de cooperare. Elveția va putea participa la piața europeană a energiei electrice, ceea ce va facilita schimburile de electricitate și cooperarea pentru siguranța aprovizionării. Sunt prevăzute, de asemenea, reguli comune mai bine coordonate pentru siguranța alimentară și pentru identificarea și gestionarea amenințărilor la adresa sănătății publice.
Acordurile includ și participarea Elveției la programe europene. Printre prevederi se află revenirea țării în programul Erasmus+, planificată pentru 2027, precum și participarea la programul Uniunii pentru spațiu. În domeniul educației, studenții elvețieni și cei din UE ar urma să beneficieze de tratament egal în privința taxelor de școlarizare în instituțiile de învățământ superior vizate de acord.
Un alt obiectiv este simplificarea schimburilor economice. Reguli mai clare ar urma să reducă verificările duplicate pentru companiile care comercializează produse de o parte și de alta a frontierei. Pachetul prevede și o contribuție financiară regulată a Elveției la reducerea disparităților economice și sociale din interiorul Uniunii Europene.
Acordurile trebuie ratificate de Elveția
Aprobarea Parlamentului European nu înseamnă că noile prevederi intră automat în vigoare. Elveția trebuie să parcurgă propriile proceduri interne de ratificare, iar acordurile vor trebui să primească și aprobarea Consiliului Uniunii Europene înainte de aplicare.
Parlamentul elvețian urmează să analizeze pachetul, iar ratificarea ar putea fi supusă unui referendum. Consultarea populară ar putea avea loc după alegerile federale din toamna anului 2027 sau în 2028.
În Elveția există dezbateri privind apropierea de UE, în special din cauza prevederilor referitoare la preluarea dinamică a legislației europene și la protejarea suveranității naționale. În septembrie, camera superioară a Parlamentului elvețian a susținut o condiție suplimentară pentru aprobarea acordului prin referendum: pe lângă majoritatea votanților, ar urma să fie necesară și majoritatea cantoanelor. Măsura mai trebuie aprobată de camera inferioară, scrie Reuters.
Negocierile dintre Bruxelles și Berna au durat mai mulți ani
Acordurile au fost semnate la începutul lunii martie 2026 de președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Semnarea a încheiat oficial negocierile reluate în martie 2024, după ce Elveția întrerupsese discuțiile în 2021.
Procesul de apropiere a început în 2014, însă cele două părți nu au reușit atunci să ajungă la un acord. Reluarea negocierilor s-a făcut pe baza unei abordări sectoriale, cu prevederi distincte pentru diferite domenii, în locul unui acord-cadru general.
În prezent, relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția sunt reglementate printr-un sistem complex de acorduri bilaterale. Noul pachet urmărește să actualizeze acest cadru și să ofere mai multă stabilitate cooperării economice și instituționale, fără ca Elveția să devină membră a Uniunii Europene.
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