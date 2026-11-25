Compania aeriană low-cost Norse Atlantic Airways traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a anunțat că situația sa financiară este „critică”. Operatorul norvegian depinde de obținerea unei finanțări pe termen scurt pentru a-și acoperi necesarul de lichidități și pentru a putea continua operațiunile, potrivit Reuters.
Anunțul a provocat o reacție puternică pe piața bursieră din Oslo, unde acțiunile companiei au pierdut peste 53% în primele ore de tranzacționare, atingând un nou minim istoric. De la începutul anului, Norse Atlantic a pierdut aproximativ 96% din valoarea sa de piață.
Norse Atlantic caută finanțare pentru a evita colapsul
Într-un comunicat citat miercuri, 25 noiembrie, de Reuters, reprezentanții companiei au precizat că sunt în desfășurare negocieri pentru obținerea unei finanțări care să acopere necesitățile financiare imediate. Totuși, compania a avertizat că nu există nicio garanție că discuțiile vor conduce la identificarea unei soluții viabile.
Problemele financiare ale operatorului aerian s-au accentuat pe fondul creșterii accelerate a costurilor combustibilului pentru avioane. Norse Atlantic nu utilizează instrumente de hedging pentru a se proteja de fluctuațiile prețurilor la combustibil, ceea ce a expus compania la presiuni suplimentare asupra costurilor operaționale. În acest context, operatorul și-a redus capacitatea de transport după izbucnirea războiului din Iran.
Ce variante ia în calcul compania norvegiană
Dificultățile financiare au determinat Norse Atlantic să înceapă, în luna iulie, un proces oficial de evaluare a unor posibile opțiuni strategice, inclusiv vânzarea companiei sau o fuziune. În paralel, operatorul a purtat discuții cu alte companii aeriene privind închirierea unor aeronave Boeing 787 Dreamliner.
În luna octombrie, Norse Atlantic a semnat un contract de tip ACMI (aeronavă, echipaj, întreținere și asigurare) cu Pakistan International Airlines, pentru închirierea a două aeronave Boeing 787-9 Dreamliner. Acest tip de contract permite unei companii aeriene să pună la dispoziția altei companii aeronava împreună cu echipajul, serviciile de întreținere și asigurarea.
Companiile aeriene europene, tot mai afectate de presiunile financiare
Situația Norse Atlantic reflectă dificultățile cu care se confruntă mai multe companii aeriene europene, în special operatorii de dimensiuni mai mici, cu rezerve financiare limitate și o expunere ridicată la volatilitatea prețurilor petrolului.
Potrivit Reuters, mai multe companii aeriene au ajuns în situația de a solicita protecție împotriva falimentului sau de a iniția proceduri de restructurare pentru a-și putea continua activitatea. Analiștii avertizează că operatorii cu bilanțuri financiare fragile ar putea întâmpina dificultăți în a acumula suficiente lichidități în sezonul de vară, astfel încât să poată susține cheltuielile din lunile de iarnă. Unii estimează că problemele de lichiditate ar putea deveni mai evidente începând din februarie, perioadă în care companiile aeriene se confruntă, în mod obișnuit, cu o presiune mai mare asupra fluxurilor de numerar.
Investitorii și directorii din industrie au avertizat încă din primăvară că operatorii cu resurse financiare limitate și expunere ridicată la fluctuațiile prețului petrolului vor fi printre cei mai afectați de conflictul din Iran.
Probleme și în industria aviatică din România
Nici piața aviatică din România nu este ocolită de dificultățile financiare, scrie HotNews.ro. Astfel, potrivit sursei citate, Animawings a intrat în insolvență la sfârșitul lunii octombrie, în timp ce Dan Air a solicitat, la rândul său, deschiderea procedurii de insolvență. Evoluțiile arată presiunea tot mai mare asupra operatorilor aerieni, într-un context marcat de costuri ridicate, volatilitate pe piața combustibililor și dificultăți în menținerea lichidităților necesare desfășurării activității.
Pentru Norse Atlantic, următoarele săptămâni vor fi decisive. Capacitatea companiei de a obține finanțarea necesară și de a identifica un partener strategic ar putea determina dacă operatorul norvegian va reuși să evite o eventuală oprire a operațiunilor.