Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 11:19

Compania aeriană low-cost Norse Atlantic Airways traversează o perioadă extrem de dificilă, după ce a anunțat că situația sa financiară este „critică”. Operatorul norvegian depinde de obținerea unei finanțări pe termen scurt pentru a-și acoperi necesarul de lichidități și pentru a putea continua operațiunile, potrivit Reuters.

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