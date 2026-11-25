Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 07:13

Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, 25 noiembrie, pe Autostrada A1, în apropierea localității Nădlac, pe sensul de mers către intrarea în țară. Două TIR-uri au fost implicate într-o coliziune puternică, în urma căreia unul dintre autotrenuri a fost proiectat aproape în afara carosabilului.

Distribuie articolul