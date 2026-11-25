Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineață, 25 noiembrie, pe Autostrada A1, în apropierea localității Nădlac, pe sensul de mers către intrarea în țară. Două TIR-uri au fost implicate într-o coliziune puternică, în urma căreia unul dintre autotrenuri a fost proiectat aproape în afara carosabilului.
Potrivit primelor informații, impactul dintre cele două camioane a fost deosebit de violent, ambele vehicule fiind grav avariate. Deocamdată, cauzele producerii accidentului nu sunt cunoscute.
Trafic îngreunat pe Autostrada A1, în zona Nădlac
În urma accidentului, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate, traficul fiind posibil doar pe banda a doua. Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să reducă viteza și să manifeste prudență sporită.
Recomandări pentru șoferi în condiții de vreme nefavorabilă
Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile meteorologice și la starea carosabilului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să evite deplasările cu autoturisme neechipate corespunzător pentru condiții de iarnă.
Cauzele accidentului de pe Autostrada A1, în apropiere de Nădlac, urmează să fie stabilite de autorități.