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Extern· 1 min citire
Joe Biden, într-o apariție care provoacă îngrijorare. Imaginile de pe aeroport au declanșat reacții puternice
Fostul președinte Joe Biden (capturi X)
Publicat25 nov. 2026, 07:44
SursăRealitatea.Net, X
Fostul președinte american Joe Biden a fost surprins pe Aeroportul Internațional din Philadelphia, într-o apariție publică rară care a atras rapid atenția presei și a utilizatorilor de pe rețelele sociale. Potrivit imaginilor distribuite online, Biden călătorea alături de soția sa, Jill, către tradiționala reuniune de familie cu ocaiza Zilei Recunoștinței.
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