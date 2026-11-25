Publicat 25 nov. 2026, 07:44 Sursă Realitatea.Net, X

Fostul președinte american Joe Biden a fost surprins pe Aeroportul Internațional din Philadelphia, într-o apariție publică rară care a atras rapid atenția presei și a utilizatorilor de pe rețelele sociale. Potrivit imaginilor distribuite online, Biden călătorea alături de soția sa, Jill, către tradiționala reuniune de familie cu ocaiza Zilei Recunoștinței.

Distribuie articolul