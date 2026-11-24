Rusia importă din China replici gonflabile de avioane de vânătoare, tancuri, elicoptere și sisteme de armament, folosite pentru a induce în eroare dronele ucrainene. Unele imită inclusiv semnătura termică și emisiile radio ale echipamentelor reale, iar distrugerea lor îi poate costa scump pe apărătorii ucraineni.
Tancuri gonflabile și avioane de cauciuc, folosite pentru a păcăli dronele ucrainene
Rusia a importat din China echipamente militare gonflabile în valoare de cel puțin 10 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 111 milioane de euro, potrivit unei investigații publicate de The Telegraph și preluate de The Moscow Times. Mărfurile au fost identificate pe baza datelor platformei de analiză Import Genius, prin intermediul unui cod vamal utilizat de producătorii de replici militare gonflabile.
Printre produsele cumpărate se numără avioane de vânătoare, elicoptere, tancuri, sisteme antiaeriene, piese de artilerie și lansatoare de rachete. Acestea sunt realizate la dimensiuni reale și au rolul de a induce în eroare dronele de recunoaștere ucrainene, astfel încât armata rusă să-și protejeze echipamentele autentice de atacuri.
Replicile nu sunt simple baloane de mari dimensiuni. Unele pot reproduce semnătura termică și emisiile de radiofrecvență ale vehiculelor militare reale, inclusiv prin simularea unor semnale care să deruteze sistemele radar.
Ucraina riscă să consume muniție scumpă pentru a distruge ținte false
Folosirea acestor momeli creează o problemă economică pentru armata ucraineană. O replică gonflabilă poate costa doar câteva sute de dolari, în timp ce rachetele ghidate de precizie utilizate pentru distrugerea ei sunt mult mai scumpe. Astfel, Kievul riscă să cheltuiască muniție valoroasă pentru a elimina echipamente care nu reprezintă o amenințare reală.
Robert Tollust, cercetător specializat în războiul terestru la Institutul Regal al Serviciilor Unite din Marea Britanie (RUSI), atrage atenția că fabricarea acestor produse nu presupune tehnologii militare avansate. Din acest motiv, producția și livrările pot ajunge la volume foarte mari.
„Aceasta nu este o producție militară de înaltă tehnologie, așa că potențialul pentru astfel de livrări este foarte mare”, a explicat cercetătorul.
El a precizat că o parte importantă a produselor ajunge în Rusia prin frontiera cu China și a avertizat că momelile contribuie la diminuarea rezervelor de muniție ghidată de precizie ale Forțelor Armate Ucrainene. Potrivit lui Tollust, problema se va accentua în timp.
Producătorii chinezi oferă replici mai ieftine decât companiile rusești
Ministerul rus al Apărării cumpără astfel de echipamente și de la producătorul autohton Rusbal. Totuși, variantele fabricate în China sunt considerabil mai ieftine, ceea ce le face atractive pentru achiziții în cantități mari.
Investigația The Telegraph a identificat anunțuri de vânzare pentru replici militare gonflabile atât pe platforme comerciale chinezești, cât și pe cele din Rusia. Printre furnizorii importanți se află compania chineză Gauss, ale cărei spații de producție se întind pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați.
Deși nu sunt considerate arme letale, aceste produse contribuie la efortul militar al Rusiei prin protejarea tehnicii de luptă reale și obligarea adversarului să consume resurse pentru identificarea și distrugerea unor ținte false.
Dronele au făcut tot mai dificilă ascunderea tehnicii grele pe front
Răspândirea dronelor pe câmpul de luptă a schimbat modul în care armatele încearcă să-și protejeze vehiculele și sistemele de armament. Prezența permanentă a aparatelor de recunoaștere face tot mai dificilă camuflarea echipamentelor de mari dimensiuni, iar replicile gonflabile au devenit o soluție tactică pentru a crea ținte false.
Analistul militar Michael Kofman, de la Carnegie Endowment for International Peace, consideră că tocmai această evoluție a războiului a transformat momelile în echipamente tot mai importante pentru armatele implicate în conflict.
Ucraina folosește, la rândul ei, astfel de tactici de inducere în eroare. Printre momelile utilizate de forțele ucrainene se numără și replici de tancuri construite din placaj.