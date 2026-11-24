Publicat 24 nov. 2026, 22:55 Sursă The Moscow Times

Rusia importă din China replici gonflabile de avioane de vânătoare, tancuri, elicoptere și sisteme de armament, folosite pentru a induce în eroare dronele ucrainene. Unele imită inclusiv semnătura termică și emisiile radio ale echipamentelor reale, iar distrugerea lor îi poate costa scump pe apărătorii ucraineni.

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