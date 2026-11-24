O poveste cutremurătoare vine din Olanda, unde un tânăr activist în vârstă de numai 28 de ani a murit prin eutanasie, după ani întregi marcați de traume și probleme grave de sănătate. Jason Bhugwandass devenise cunoscut pentru curajul cu care a vorbit despre abuzurile din centrele de protecție a tinerilor și despre experiențele traumatizante prin care trec copiii internați în instituții psihiatrice. Înainte de moarte, acesta a publicat un mesaj emoționant în care a explicat de ce a considerat că lupta sa a meritat, în ciuda suferinței personale.
Anunțul a fost făcut chiar de activist, printr-o postare publicată pe rețelele sociale vineri, 20 noiembrie. Mesajul său a impresionat numeroși oameni, atât prin sinceritatea mărturisirilor, cât și prin apelul adresat celor care au rămas în urmă.
Jason Bhugwandass, o viață marcată de traume și suferință
Tânărul a avut parte de o copilărie dificilă, într-un mediu familial instabil, în care violența domestică și problemele emoționale și-au pus amprenta asupra dezvoltării sale.
Ulterior, a ajuns în sistemul olandez de protecție a tinerilor, însă experiențele trăite în instituțiile în care a fost internat au devenit o altă sursă majoră de suferință.
Jason a petrecut perioade îndelungate în unități psihiatrice de înaltă securitate, cunoscute în Olanda sub denumirea de secții ZIKOS. Acolo ar fi fost supus în mod repetat izolării, experiențe despre care a vorbit ulterior public și care au contribuit la apariția unei tulburări severe de stres posttraumatic.
În loc să păstreze tăcerea asupra celor întâmplate, tânărul a decis să vorbească despre problemele sistemului de îngrijire a minorilor și despre tratamentele la care pot fi supuși copiii vulnerabili.
Și-a transformat propria suferință într-o luptă pentru drepturile tinerilor
După experiențele traumatizante prin care a trecut, Jason a devenit unul dintre vocile cunoscute ale campaniilor împotriva abuzurilor din sistemul de protecție a tinerilor.
A vorbit despre izolarea pacienților, lipsa sprijinului adecvat și consecințele pe care astfel de experiențe le pot avea asupra sănătății mintale. Activitatea sa a atras atenția asupra unor probleme despre care, de multe ori, victimele nu aveau curajul să vorbească.
În 2022, a devenit ambasador Pride Amsterdam și s-a implicat activ în comunitatea LGBTQ+. De asemenea, a participat la o campanie publică în care și-a expus cicatricile provocate de automutilare, dorind să încurajeze discuțiile despre sănătatea mintală și acceptare.
Contribuția sa a fost recunoscută prin mai multe distincții. În 2021 a primit titlul de „Omul anului din Amsterdam”, în 2024 a fost recompensat cu premiul Clara Meijer-Wichmann Penning pentru drepturile omului, iar în 2026 a câștigat Hedendaagse Hervormers Prijs.
Problemele medicale s-au agravat dramatic în ultimul an de viață
Dincolo de activitatea publică, starea de sănătate a lui Jason s-a deteriorat considerabil. Acesta suferea de tulburare severă de stres posttraumatic, iar ulterior a dezvoltat și o tulburare neurologică funcțională, precum și sindromul Lance-Adams.
Afecțiunile i-au afectat profund mobilitatea și capacitatea de a se descurca fără ajutor. În ultimul an, tânărul nu a mai putut merge, a început să prezinte ticuri severe și a avut nevoie de intervenții medicale repetate.
În ultimele săptămâni de viață, dependența de ajutorul celor din jur a devenit tot mai mare. S-a mutat într-un centru de îngrijire, unde a precizat că a beneficiat de atenția și sprijinul personalului.
În contextul suferinței fizice și psihice îndelungate, Jason a ales procedura eutanasiei, legală în Olanda în condiții stricte. Decizia sa a fost însoțită de un mesaj de adio în care a vorbit atât despre propria experiență, cât și despre oamenii pentru care a luptat.
Ultimul mesaj al activistului: „A meritat!”
În postarea publicată pe 20 noiembrie, Jason și-a anunțat moartea printr-o formulare directă: „Dragi prieteni, vecini și urmăritori, am murit”.
Tânărul a explicat că, deși propria viață devenise extrem de dificilă, eforturile sale au contribuit la scoaterea la lumină a suferinței altor persoane care trecuseră prin experiențe asemănătoare.
„Viața mea a devenit insuportabilă, dar suferința celorlalți a devenit vizibilă. De aceea, a meritat!”, a transmis activistul, potrivit publicației LadBible.
Jason a mărturisit că, dacă ar fi cunoscut de la început toate consecințele pe care implicarea sa le va avea asupra sănătății, ar fi ales totuși să vorbească despre abuzurile din sistem.
În mesajul său, a mulțumit persoanelor care i-au fost aproape și a făcut un apel la solidaritate, cerându-le oamenilor să aibă grijă unii de alții, în special de copii, indiferent dacă aceștia se află sau nu în sistemul de protecție.
Ultimele sale cuvinte au inclus și o rugăminte personală: cei care l-au cunoscut să aibă grijă de porumbeii săi.
Ultima dorință a lui Jason: să ajungă din nou la mare
Unul dintre cele mai emoționante momente din ultimele zile ale activistului a fost o vizită pe litoral, organizată cu ajutorul fundației Stichting Ambulance Wens.
Organizația oferă sprijin persoanelor aflate în stadii terminale sau celor care, din cauza problemelor grave de mobilitate, nu mai pot ajunge în locurile pe care și le doresc.
Astfel, Jason a reușit să vadă marea pentru ultima dată. În fotografiile realizate pe plajă, acesta apare zâmbind alături de persoanele apropiate, într-un moment care a devenit una dintre cele mai emoționante amintiri ale ultimelor sale zile.
Mesaje de omagiu după moartea activistului
După dispariția lui Jason Bhugwandass, apropiații au transmis un mesaj în care au vorbit despre felul în care acesta a ales să-și folosească experiențele pentru a-i ajuta pe ceilalți.
Aceștia au amintit că tânărul știa cât de dureros este să nu fii ascultat și că tocmai de aceea a încercat să le ofere o voce celor ignorați de societate.
„Știa ce înseamnă să nu fii ascultat. Și a continuat să-i asculte pe cei pe care ceilalți nu îi ascultau”, au transmis persoanele apropiate.
Și premierul olandez Rob Jetten a reacționat după moartea activistului, apreciind implicarea și curajul acestuia în demascarea problemelor din sistemul de îngrijire a tinerilor.
Povestea lui Jason lasă în urmă nu doar amintirea unui activist care a luptat pentru drepturile persoanelor vulnerabile, ci și întrebări importante despre responsabilitatea instituțiilor, protecția copiilor și consecințele pe care abuzurile le pot avea asupra unei vieți.