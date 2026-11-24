Publicat 24 nov. 2026, 18:53 Actualizat 24 nov. 2026, 18:56

O poveste cutremurătoare vine din Olanda, unde un tânăr activist în vârstă de numai 28 de ani a murit prin eutanasie, după ani întregi marcați de traume și probleme grave de sănătate. Jason Bhugwandass devenise cunoscut pentru curajul cu care a vorbit despre abuzurile din centrele de protecție a tinerilor și despre experiențele traumatizante prin care trec copiii internați în instituții psihiatrice. Înainte de moarte, acesta a publicat un mesaj emoționant în care a explicat de ce a considerat că lupta sa a meritat, în ciuda suferinței personale.

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