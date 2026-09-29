Caz șocant în Olanda. Un copil de un an a fost eutanasiat după complicații medicale severe

Un copil de un an cu dizabilități severe a fost eutanasiat de medici în Olanda, într-un caz analizat oficial după intrarea în vigoare a cadrului care permite, în condiții stricte, încetarea vieții copiilor cu vârste între un an și 12 ani.
Cazul a fost verificat de comisia guvernamentală care analizează astfel de proceduri, relatează CBS News. Este primul caz raportat oficial în baza noilor reguli pentru această categorie de vârstă.
Identitatea și sexul copilului nu au fost făcute publice. Evaluarea oficială citată de publicația americană arată că acesta suferea de leziuni cerebrale extinse și ireversibile, paralizie cerebrală severă, epilepsie și deficiențe de vedere.
Copilul s-a născut extrem de prematur
Copilul s-a născut în străinătate, după numai 26 de săptămâni și trei zile de sarcină. Ulterior, au apărut mai multe complicații grave, printre care infecții care au dus la sepsis.
O examinare RMN a evidențiat ulterior leziuni cerebrale extinse. Copilul a dezvoltat paralizie cerebrală spastică și probleme grave de vedere.
La vârsta de opt luni, a fost diagnosticat și cu sindrom de spasme epileptice infantile, o formă severă de epilepsie.
Situația medicală a rămas extrem de gravă, iar cu puțin timp înainte ca acesta să împlinească doi ani, medicii au estimat că nivelul de dezvoltare era comparabil cu cel al unui copil de aproximativ șase săptămâni.
Comisia care a analizat cazul a constatat că toate dimensiunile dezvoltării copilului erau profund afectate. Printre acestea se aflau capacitățile motorii și comportamentul.
Potrivit evaluării, nu exista perspectiva unei ameliorări.
Medicii nu au ajuns inițial la aceeași concluzie
Decizia privind încetarea vieții copilului nu a fost una asupra căreia medicii implicați să fi fost de acord de la început.
Doctorul care coordona îngrijirea copilului a cerut opinia unor specialiști independenți din alte regiuni pentru a obține o evaluare suplimentară a situației.
Aceștia au apreciat inițial că suferința copilului nu era permanent insuportabilă și au considerat că mai existau alternative rezonabile.
Printre variantele luate în calcul se aflau îngrijirea paliativă și administrarea altor medicamente care ar fi putut controla mai bine crizele epileptice.
Au fost încercate tratamente suplimentare, însă acestea au generat, potrivit comisiei, alte efecte adverse. În cele din urmă, tratamentele respective au fost întrerupte.
Ulterior, un alt medic independent a ajuns la o concluzie diferită. Acesta a stabilit că suferința copilului era evidentă și insuportabilă și că erau îndeplinite condițiile prevăzute pentru încetarea vieții.
Comisia a considerat că medicul a respectat regulile
După analizarea întregului caz, comisia guvernamentală de evaluare a concluzionat că medicul care a efectuat procedura a acționat cu diligența impusă de regulile în vigoare.
Evaluarea a avut loc în contextul noului cadru legal și medical introdus pentru copiii cu vârste cuprinse între un an și 12 ani.
Cazul este primul raportat oficial în baza acestor reguli, ceea ce a făcut ca procedura să fie analizată în mod deosebit de atent.
Regulile pentru copiii între un an și 12 ani au fost introduse în 2024
Olanda a introdus în 2024 cadrul care reglementează încetarea vieții copiilor cu vârste între un an și 12 ani aflați în situații medicale extrem de grave.
Regulile se aplică atunci când copilul suferă în mod insuportabil, nu există perspective de ameliorare, iar medicii stabilesc că nu există o alternativă rezonabilă pentru înlăturarea suferinței.
Principiul prevăzut de acest cadru este ca medicul să ajungă, pe baza standardelor medicale existente, la concluzia că încetarea vieții reprezintă singura modalitate rezonabilă de a pune capăt unei suferințe insuportabile și fără perspectivă de ameliorare.
Prin urmare, cadrul destinat copiilor mai mici are criterii distincte și condiții stricte.
Medicul a vorbit despre vulnerabilitatea provocată de lipsa unui precedent
Medicul implicat în cazul copilului a declarat ulterior pentru postul olandez NOS/Nieuwsuur că situația l-a făcut să se simtă vulnerabil tocmai din cauza faptului că noul cadru nu mai fusese aplicat într-un caz precedent raportat oficial.
El și-a exprimat speranța că evaluarea realizată în urma procedurii va putea permite și altor familii care se confruntă cu situații similare să discute deschis cu medicii despre opțiunile disponibile.
Olanda a legalizat eutanasia în 2002
Olanda a legalizat eutanasia în anul 2002. Legislația permite, în anumite condiții stricte, și minorilor cu vârsta de cel puțin 12 ani să solicite eutanasia.
Pentru copiii mai mici, cadrul introdus ulterior prevede criterii distincte, aplicabile celor cu vârste între un an și 12 ani și aflate în situații în care suferința este considerată insuportabilă și fără perspectivă de ameliorare, iar medicii stabilesc că nu există o alternativă rezonabilă pentru înlăturarea acesteia.