Caz șocant în Olanda. Un copil de un an a fost eutanasiat după complicații medicale severe

Publicat 29 sept. 2026, 19:07 Sursă CBS news

Un copil de un an cu dizabilități severe a fost eutanasiat de medici în Olanda, într-un caz analizat oficial după intrarea în vigoare a cadrului care permite, în condiții stricte, încetarea vieții copiilor cu vârste între un an și 12 ani.

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