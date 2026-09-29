Grevă în aeroporturile din Italia, miercuri. Zborurile riscă întârzieri și anulări timp de patru ore

Pasagerii care au programate miercuri, 30 septembrie, zboruri spre sau dinspre Italia se pot confrunta cu întârzieri și anulări. Angajații ENAV, compania care gestionează traficul aerian civil italian, intră în grevă timp de patru ore. Protestul este programat între orele locale 13:00 și 17:00, iar efectele s-ar putea resimți inclusiv după încheierea acestuia.
Acțiunea sindicală este programată pentru miercuri și îi vizează pe angajații ENAV, responsabili de gestionarea traficului aerian. Compania a confirmat o grevă națională între orele 13:00 și 17:00, la care se adaugă acțiuni locale pe aeroporturile Milano Linate, Napoli, Bologna și Bari. În aceste condiții, cursele programate în intervalul protestului pot înregistra întârzieri sau anulări.
Perturbările pot afecta și alte zboruri din cursul zilei, deoarece întârzierile apărute în timpul grevei se pot transmite în programul curselor ulterioare. Situația este importantă și pentru românii care călătoresc frecvent între cele două țări, mai ales în condițiile în care grevele din transportul aerian din Italia au mai produs perturbări și în această lună. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice înainte de plecarea spre aeroport situația exactă a cursei direct la operatorul aerian.
Există intervale în care zborurile sunt protejate
Regulile italiene prevăd două intervale în care zborurile trebuie să fie efectuate chiar și în timpul grevelor din transportul aerian. Acestea sunt cuprinse între orele 07:00 și 10:00 și între 18:00 și 21:00. ENAC a publicat și lista curselor garantate pentru greva din 30 septembrie.
Sunt protejate și alte categorii de zboruri considerate esențiale, inclusiv anumite conexiuni cu insulele, curse de urgență, umanitare sau de stat. În afara intervalelor garantate, programul poate suferi modificări în funcție de impactul concret al protestului. Autoritățile recomandă pasagerilor să urmărească permanent mesajele primite din partea companiilor aeriene.
Ce trebuie să facă pasagerii dacă zborul este anulat
În cazul unei anulări, pasagerii trebuie să contacteze compania aeriană pentru a afla variantele disponibile pentru redirecționare sau rambursarea biletului. Operatorii aerieni au în continuare obligații de asistență față de călători, chiar dacă perturbarea este provocată de o grevă a controlorilor de trafic aerian. În funcție de durata așteptării, acestea pot include mese, băuturi și, dacă este necesară o noapte suplimentară, cazare.
O grevă a controlorilor de trafic aerian poate fi considerată o circumstanță aflată în afara controlului companiei, ceea ce poate influența acordarea compensației financiare. Dreptul la rambursare sau la redirecționare nu dispare însă automat în cazul anulării unei curse. Pasagerii trebuie să păstreze documentele de călătorie și să solicite informații direct operatorului cu care au rezervat zborul.
Alte proteste sunt anunțate în sectorul aerian italian
Greva din 30 septembrie nu este singura acțiune sindicală anunțată în transportul aerian din Italia. Un nou protest este programat pentru 16 octombrie și ar urma să dureze 24 de ore, implicând membri ai echipajelor easyJet. Și în acest caz sunt posibile modificări ale programului de zbor, dacă acțiunea va avea loc conform calendarului anunțat.
Pentru că situația se poate modifica până în ziua plecării, verificarea zborului rămâne cea mai sigură variantă pentru pasageri. Informațiile privind cursele garantate sunt actualizate de autoritățile italiene și de companiile aeriene. Călătorii care au conexiuni sau zboruri succesive trebuie să țină cont și de posibilitatea unor întârzieri în cascadă.