Grevă în aeroporturile din Italia, miercuri. Zborurile riscă întârzieri și anulări timp de patru ore

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 15:39

Pasagerii care au programate miercuri, 30 septembrie, zboruri spre sau dinspre Italia se pot confrunta cu întârzieri și anulări. Angajații ENAV, compania care gestionează traficul aerian civil italian, intră în grevă timp de patru ore. Protestul este programat între orele locale 13:00 și 17:00, iar efectele s-ar putea resimți inclusiv după încheierea acestuia.

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