Atac sângeros într-o școală din Slovacia. O profesoară a murit, iar un elev și un cadru didactic au fost răniți

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 14:40

Un atac violent a avut loc marți dimineață într-o școală din localitatea Staškov, în nord-vestul Slovaciei, aproape de granița cu Cehia. O profesoară în vârstă de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, un elev și un cadru didactic, au fost rănite cu un obiect ascuțit. Poliția investighează cazul și anunță că situația se află sub control.

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