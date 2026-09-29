Atac sângeros într-o școală din Slovacia. O profesoară a murit, iar un elev și un cadru didactic au fost răniți

Un atac violent a avut loc marți dimineață într-o școală din localitatea Staškov, în nord-vestul Slovaciei, aproape de granița cu Cehia. O profesoară în vârstă de 61 de ani a murit, iar alte două persoane, un elev și un cadru didactic, au fost rănite cu un obiect ascuțit. Poliția investighează cazul și anunță că situația se află sub control.
O profesoară de 61 de ani a murit în urma atacului
Incidentul s-a produs marți dimineață, într-o unitate de învățământ din satul Staškov, situat în apropierea frontierei cu Cehia. O femeie în vârstă de 61 de ani a fost declarată decedată la fața locului, după atac. Alte două persoane au suferit răni provocate de un obiect ascuțit, potrivit informațiilor transmise de presa slovacă.
Printre răniți se află un elev adolescent, care a fost transportat la spitalul din Martin în stare critică. O profesoară în vârstă de 44 de ani a fost preluată de un elicopter și dusă la un spital din Žilina, după ce a suferit o rană prin înjunghiere în zona pieptului. La fața locului au fost trimise două ambulanțe și două elicoptere de salvare, intervenția mobilizând importante forțe medicale.
Poliția investighează o „crimă violentă”
Poliția slovacă a anunțat că investighează o „crimă violentă” și a precizat că situația de la școală a fost adusă sub control. Potrivit autorităților, presupusul atacator este un elev adolescent, însă circumstanțele exacte în care s-a produs atacul nu au fost încă stabilite. Deocamdată, poliția nu a confirmat public dacă suspectul a fost arestat.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul atacului și succesiunea exactă a evenimentelor. Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații suplimentare privind relația dintre suspect și victime. Cercetările continuă, în timp ce zona în care s-a produs atacul rămâne în atenția forțelor de ordine, conform presei străine.
Robert Fico: „Școlile trebuie să fie un loc sigur pentru copiii noștri”
Premierul slovac Robert Fico s-a declarat „profund întristat” de incident și a transmis că urmărește evoluția situației „cu mare îngrijorare”. Acesta a subliniat că unitățile de învățământ trebuie să ofere siguranță copiilor și personalului. „Școlile trebuie să fie un loc sigur pentru copiii noștri, altfel nu vom avea niciun viitor”, a transmis Robert Fico.
Premierul a prezentat condoleanțe familiei femeii decedate și le-a urat însănătoșire rapidă persoanelor rănite. El a anunțat, de asemenea, că miniștrii responsabili se deplasează la locul atacului. Autoritățile slovace urmăresc evoluția stării celor două persoane transportate la spital.
Președintele Slovaciei, reacție după atac
Președintele Peter Pellegrini a declarat că este „șocat” de producerea unui nou atac într-o școală din Slovacia. El a atras atenția asupra nivelului de agresivitate din societate și asupra influenței pe care acesta o poate avea asupra copiilor. Șeful statului a transmis un mesaj video după incidentul de la Staškov.
„Agresivitatea și o atmosferă de intoleranță, răspândite în principal prin rețelele de socializare și, din păcate, și de către unii politicieni, otrăvesc literalmente sfera publică și influențează comportamentul copiilor noștri în școli”, a declarat Pellegrini. Președintele a făcut legătura între incidentul de marți și alte cazuri violente produse în unitățile de învățământ. Acesta a transmis că este îngrijorat de repetarea unor astfel de atacuri.
Un alt atac mortal a avut loc anul trecut într-o școală din Slovacia
Incidentul de la Staškov are loc după ce, în ianuarie anul trecut, un elev de 18 ani și-a atacat profesoara și colegii într-o școală din Slovacia. În acel caz, produs în orașul Spišská Stará Ves, un profesor și un elev au murit, iar o altă persoană a fost rănită. Atacatorul a fost ulterior prins de poliție.