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Turist de 23 de ani, înjunghiat în gât într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Trei atacatori sunt căutați

Hotel Barcelona

Hotel Barcelona

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 14:21

Un turist de 23 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de trei bărbați într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Tânărul ar fi fost bătut și înjunghiat de două ori în zona gâtului, iar agresorii au fugit înainte de sosirea poliției.

Atacul ar fi pornit după o ceartă

Incidentul s-a produs luni, în Hotel Casa Fuster, situat pe Passeig de Gràcia, una dintre cele mai cunoscute artere din centrul Barcelonei. Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, victima, un tânăr de 23 de ani cazat la hotel, ar fi intrat într-o dispută cu trei bărbați. Conflictul a escaladat, iar tânărul ar fi fost lovit în repetate rânduri și apoi înjunghiat de două ori în zona gâtului.

Cei trei bărbați au fugit din hotel imediat după agresiune. În trecut, și alte incidente violente asupra turiștilor în Barcelona au ajuns în atenția autorităților.

Turistul a ajuns în stare gravă la spital

La fața locului au intervenit echipaje ale Mossos d’Esquadra, Poliției Urbane din Barcelona și serviciului medical de urgență. Tânărul a fost transportat la spital în stare gravă. Deși a suferit două răni în zona gâtului, informațiile disponibile arată că viața sa nu este în pericol. Naționalitatea acestuia nu a fost făcută publică oficial. Presa locală îl descrie drept un tânăr originar din Europa de Est, scrie The Independent.

Poliția îi caută pe cei trei agresori

Unitatea de Investigații a Mossos d’Esquadra din districtul Gràcia a preluat cazul și încearcă să stabilească identitatea celor trei bărbați. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale hotelului și din împrejurimi ar putea fi folosite pentru identificarea suspecților, care nu fuseseră prinși în momentul publicării informațiilor. Deocamdată, nu este cunoscut motivul exact de la care a pornit conflictul.

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