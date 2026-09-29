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Extern· 2 min citire
Turist de 23 de ani, înjunghiat în gât într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Trei atacatori sunt căutați
Hotel Barcelona
Un turist de 23 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de trei bărbați într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Tânărul ar fi fost bătut și înjunghiat de două ori în zona gâtului, iar agresorii au fugit înainte de sosirea poliției.
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