Turist de 23 de ani, înjunghiat în gât într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Trei atacatori sunt căutați

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 14:21

Un turist de 23 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de trei bărbați într-un hotel de cinci stele din Barcelona. Tânărul ar fi fost bătut și înjunghiat de două ori în zona gâtului, iar agresorii au fugit înainte de sosirea poliției.

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