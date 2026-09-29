Operațiune ca în filme pentru recuperarea unui copil din România. Tatăl, căpitan în armata SUA, a cheltuit peste 37.000 de euro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 14:05

Un militar american susține că a organizat personal o operațiune pentru a-și recupera fiul din România, după ce fosta sa soție ar fi plecat cu minorul din Italia fără acordul său. Nicholas DauSchmidt, avocat și căpitan în armata americană, afirmă că întreaga acțiune l-a costat peste 37.000 de euro.

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