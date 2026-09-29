Factura uriașă plătită de europeni după războiul din Iran. Calculele de la Bruxelles dau peste cap toate socotelile

Publicat 29 sept. 2026, 17:02 Sursă Agerpres

Creșterea prețurilor la energie provocată de războiul din Iran a ajuns să coste consumatorii din Uniunea Europeană peste 100 de miliarde de euro. Cifra a fost prezentată marți de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, în cadrul unei întâlniri a miniștrilor energiei din UE, desfășurată la Dublin.

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