Factura uriașă plătită de europeni după războiul din Iran. Calculele de la Bruxelles dau peste cap toate socotelile

Creșterea prețurilor la energie provocată de războiul din Iran a ajuns să coste consumatorii din Uniunea Europeană peste 100 de miliarde de euro. Cifra a fost prezentată marți de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, în cadrul unei întâlniri a miniștrilor energiei din UE, desfășurată la Dublin.
Oficialul european a legat impactul financiar al conflictului de dependența Uniunii Europene de sursele de energie provenite din alte regiuni ale lumii. În opinia sa, actuala situație demonstrează cât de vulnerabilă poate deveni Europa atunci când depinde de importurile energetice.
În același timp, scumpirea carburanților a adus în discuție și posibilitatea ca Statele Unite să limiteze exporturile de motorină. O asemenea măsură ar putea avea efecte și asupra pieței europene, în condițiile în care SUA reprezintă unul dintre furnizorii importanți ai Europei.
Peste 100 de miliarde de euro, costul suportat de consumatorii europeni
Dan Jorgensen a vorbit la Dublin despre efectele economice produse de creșterea prețurilor la energie și a indicat suma de peste 100 de miliarde de euro drept cost suportat până acum de consumatorii din Uniunea Europeană.
Comisarul european pentru Energie a folosit această situație pentru a argumenta că dependența de surse energetice externe reprezintă o problemă pentru Europa.
„Aceasta, desigur, ne arată cât de rău este pentru noi să fim dependenți, cât de nesustenabil este să depindem de surse de energie din alte părți ale lumii”, a afirmat Jorgensen la Dublin, într-o întâlnire a miniștrilor energiei din UE.
Declarația sa vine în contextul în care războiul din Iran a contribuit la creșterea prețurilor la energie, cu efecte asupra consumatorilor europeni. Valoarea menționată de oficialul UE arată amploarea financiară atribuită acestei evoluții.
Benzina și motorina s-au scumpit
O altă problemă discutată la reuniunea de la Dublin a fost evoluția prețurilor la benzină și motorină. Carburanții s-au scumpit recent, iar situația a determinat administrația americană să ia în calcul inclusiv oprirea exporturilor de motorină.
Donald Trump a luat în considerare această posibilitate în contextul creșterii prețurilor la combustibili. Pentru Europa, o eventuală restricționare a exporturilor americane ar putea avea consecințe importante.
Statele Unite s-au numărat printre cei mai importanți furnizori de motorină ai Europei, astfel că reducerea sau oprirea fluxurilor de export ar putea afecta aprovizionarea de pe piața europeană.
Dan Jorgensen a transmis că a discutat această problemă cu omologul său american și a susținut menținerea unui flux cât mai liber al energiei.
„Am trimis un semnal foarte clar omologului meu american și, de asemenea, publicului, și anume că nu este în interesul nimănui, nici al SUA, nici al nostru, să nu avem un flux de energie cât mai liber posibil în aceste vremuri dificile”, a menționat Jorgensen.
Comisarul european, mulțumit de poziția SUA privind exporturile
În ceea ce privește posibilitatea ca Statele Unite să interzică exporturile de motorină, Jorgensen a spus că este mulțumit de poziția exprimată de secretarul american al energiei, Chris Wright.
Potrivit comisarului european pentru Energie, Wright a respins ideea interzicerii exporturilor. Poziția acestuia este relevantă pentru Europa tocmai prin prisma rolului pe care Statele Unite îl au în aprovizionarea pieței europene cu motorină.
Astfel, în contextul scumpirii carburanților și al presiunilor asupra piețelor energetice, menținerea fluxurilor comerciale rămâne un subiect important pentru oficialii europeni.
Avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie
La întâlnirea de la Dublin a participat și Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie. Acesta a explicat că organizația oferă consultanță partenerilor din întreaga lume în ceea ce privește situația pieței de motorină și benzină, inclusiv Statelor Unite.
Birol a atras atenția asupra expunerii ridicate a Europei pe segmentul motorinei. Problema devine cu atât mai importantă cu cât perioada de iarnă se apropie, iar cererea și nevoile de aprovizionare pot pune presiune suplimentară asupra pieței.
„Europa este una dintre regiunile cele mai expuse, dacă nu chiar cea mai expusă, când vine vorba de motorină, pentru că Europa importă o cantitate uriașă de motorină, și ne apropiem de sezonul dificil, sezonul de iarnă”, a spus Birol la Dublin.
Declarația directorului AIE evidențiază dependența Europei de importurile de motorină și vulnerabilitatea regiunii în fața unor eventuale perturbări ale fluxurilor comerciale.
AIE urmărește posibilitatea eliberării stocurilor
În ceea ce privește o eventuală eliberare a stocurilor de produse petroliere, Fatih Birol a precizat că Agenția Internațională pentru Energie monitorizează atent evoluția piețelor.
Referirea la stocuri apare în contextul presiunilor existente asupra piețelor de produse petroliere și al preocupărilor privind aprovizionarea cu motorină și benzină.
Birol a remarcat că AIE urmărește îndeaproape piețele de produse în condițiile în care evoluția prețurilor și a fluxurilor de aprovizionare poate avea consecințe directe asupra consumatorilor.
Bruxelles-ul vrea mai puțini combustibili fosili
Dan Jorgensen a legat situația actuală și de o lege aflată în negociere între statele membre ale Uniunii Europene și Parlamentul European. Actul legislativ are ca obiectiv reducerea consumului de combustibili fosili și stimularea electrificării.
Pentru comisarul european pentru Energie, diminuarea dependenței de combustibilii importați trebuie să fie însoțită de dezvoltarea producției locale de energie.
Jorgensen susține că Europa trebuie să înlocuiască sursele de energie fosilă importate cu energie produsă la nivel local, inclusiv prin accelerarea electrificării.
„Trebuie să înlocuim combustibilii fosili, acele molecule poluante și scumpe importate, cu energie produsă la nivel local, cu electroni verzi”, a spus el.