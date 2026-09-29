Rusia, acuzată de sabotaj în Estonia. NATO și UE reacționează după incendiul izbucnit la o companie de armament

Estonia acuză Rusia că s-ar afla în spatele unui act de sabotaj produs în luna august la sediul unei companii specializate în producția de drone terestre. Tallinnul susține că incendiul de la Milrem Robotics a fost provocat la comanda serviciilor speciale ale Federației Ruse.
NATO și Uniunea Europeană au transmis marți că susțin Estonia în urma acuzațiilor, în timp ce Kremlinul a respins categoric versiunea prezentată de autoritățile estone.
Estonia spune că incendiul de la Milrem Robotics a fost un act de sabotaj
Ministrul eston de externe Margus Tsahkna a anunțat marți, pe X, că autoritățile de la Tallinn consideră că au suficiente elemente pentru a atribui incendiul serviciilor ruse.
„Astăzi putem concluziona cu certitudine că atacul care a presupus un incendiu împotriva clădirii Milrem Robotics a fost un act de sabotaj comandat de serviciile speciale ale Federației Ruse”, a transmis Margus Tsahkna.
Ministrul eston de externe a precizat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la sediul său.
Potrivit lui Tsahkna, persoanele implicate în atac au fost arestate și „nu mai reprezintă nicio amenințare”.
Guvernul de la Tallinn a transmis că trei suspecți au fost reținuți după un atac produs în Letonia și ulterior predați Estoniei. Cel puțin doi dintre cei trei suspecți sunt letoni.
Incendiul a izbucnit în luna august
Incidentul s-a produs în noaptea de 15 august, într-o clădire din Tallinn utilizată de Milrem Robotics, companie specializată în drone terestre.
Incendiul nu a provocat victime și nici pagube majore, însă autoritățile estone susțin acum că focul a făcut parte dintr-o operațiune de sabotaj comandată de serviciile speciale ruse.
Acuzația a fost respinsă imediat de Kremlin.
Kremlinul neagă acuzațiile Estoniei
Moscova respinge versiunea prezentată de Tallinn și susține că acuzațiile estone nu au o bază reală.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat marți afirmațiile autorităților estone.
„Astfel de declarații sunt nefondate, nechibzuite, nu reflectă deloc realitatea și nu se bazează pe niciun argument”, le-a spus Dmitri Peskov jurnaliștilor.
Astfel, Estonia și Rusia prezintă versiuni opuse cu privire la incendiul de la Milrem Robotics. Tallinnul afirmă că a stabilit implicarea serviciilor speciale ruse, în timp ce Kremlinul respinge acuzația.
Mark Rutte acuză Moscova că încearcă să slăbească sprijinul pentru Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis că acțiunile atribuite Rusiei fac parte din eforturile Moscovei de a afecta sprijinul acordat Ucrainei.
„Încearcă să slăbească hotărârea noastră și să facă să înceteze sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat Mark Rutte.
Secretarul general al NATO a susținut însă că Rusia nu a reușit să atingă acest obiectiv.
„Rusia este ținută în șah, ea eșuează pe câmpul de luptă, așa cum eșuează în subminarea unității noastre și a sprijinului nostru pentru Ucraina”, a adăugat el.
UE anunță că este „pe deplin solidară” cu Estonia
Uniunea Europeană și-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru Estonia după acuzațiile formulate de Tallinn.
UE s-a declarat marți „pe deplin solidară” cu Estonia, iar Comisia Europeană a legat acuzațiile privind sabotajul de încercările Rusiei de a afecta susținerea europeană pentru Ucraina.
„Moscova caută astfel să intimideze Europa pentru ca aceasta să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, dar asta nu se va întâmpla”, a declarat Christian Wigand, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Macron vorbește despre o escaladare din partea Rusiei
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat la rândul său pe X și a denunțat ceea ce a numit multiplicarea actelor ostile atribuite Rusiei.
„Multiplicarea acestor acte ostile reflectă o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a transmis Emmanuel Macron.
Președintele francez a amintit și recentul „incident foarte grav” de pe aeroportul din Leipzig, în Germania, unde o dronă încărcată cu explozibili a fost implicată într-o tentativă de atac.
Macron a transmis că Rusia nu va reuși să afecteze unitatea statelor europene și sprijinul acordat Ucrainei.
„Rusia trebuie să știe că nu va reuși să înfrângă nici unitatea noastră, nici determinarea noastră de a continua să sprijinim Ucraina”, a adăugat președintele francez.
Reacții din Suedia, Lituania și Letonia
Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a calificat atacul atribuit Moscovei drept „extrem de grav” și a afirmat că acesta este „îndreptat împotriva Europei pe ansamblu”.
Și ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a comentat situația. „Amprentele Rusiei sunt peste tot”, a scris acesta pe X.
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a susținut că situația ar trebui să ducă la creșterea sprijinului pentru Ucraina.
„Mai mult sprijin pentru Ucraina”, a afirmat președintele leton.
Estonia se află pe flancul estic al NATO
Estonia este membră atât a Uniunii Europene, cât și a NATO și se află pe flancul estic al Alianței. Autoritățile de la Tallinn au acuzat Rusia de mai multe provocări hibride de la începutul invaziei în Ucraina, în 2022.
Estonia, împreună cu celelalte două state baltice, Letonia și Lituania, și-a majorat în ultimii ani investițiile în domeniul apărării.
Cele trei țări baltice au crescut cheltuielile pentru apărare inclusiv în contextul sprijinului acordat Kievului.