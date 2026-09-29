Rusia, acuzată de sabotaj în Estonia. NATO și UE reacționează după incendiul izbucnit la o companie de armament

Publicat 29 sept. 2026, 18:48 Sursă Agerpres

Estonia acuză Rusia că s-ar afla în spatele unui act de sabotaj produs în luna august la sediul unei companii specializate în producția de drone terestre. Tallinnul susține că incendiul de la Milrem Robotics a fost provocat la comanda serviciilor speciale ale Federației Ruse.

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