Rusia ar putea ocupa temporar o parte dintr-o țară NATO. Șeful armatei belgiene avertizează asupra scenariului care ar testa Articolul 5

Rusia ar putea încerca să testeze reacția NATO printr-o acțiune limitată împotriva unuia dintre statele membre, inclusiv prin ocuparea temporară a unei părți din teritoriul unei țări aliate. Este scenariul prezentat de șeful Armatei Belgiei, generalul Frederik Vansina, care avertizează că Moscova a avut până acum grijă să nu depășească pragul care ar putea declanșa Articolul 5 al NATO.
Generalul belgian consideră că războiul hibrid purtat de Rusia, prin atacuri cibernetice, sabotaje și alte acțiuni indirecte, a rămas până în prezent sub nivelul unei agresiuni care să activeze mecanismul de apărare colectivă al Alianței. În opinia sa, însă, această situație s-ar putea schimba.
Rusia încearcă să slăbească sprijinul pentru Ucraina
Frederik Vansina afirmă că intensificarea atacurilor hibride are și scopul de a afecta sprijinul acordat Ucrainei de statele europene.
„Cu atacurile hibride tot mai numeroase, Rusia încearcă să submineze sprijinul european pentru Ucraina, direct și indirect”, spune șeful Armatei Belgiei, Frederik Vansina, într-un interviu pentru vrt.nws.
Generalul susține că Moscova a evitat până acum să ajungă la nivelul care ar determina activarea Articolului 5 al NATO, însă avertizează că există temeri privind o eventuală schimbare de strategie.
„Până acum, Rusia a rămas întotdeauna sub pragul Articolului 5 NATO, care echivalează un atac asupra unei țări NATO cu un atac asupra oricui. Există însă teama că, mai devreme sau mai târziu, vor depăși acest prag”.
În același context, Vansina atrage atenția asupra incidentelor cu drone și asupra altor acțiuni care au avut loc în apropierea sau pe teritoriul statelor NATO.
Dronele survolează în mod regulat spațiul aerian al NATO, fiind menționate în acest context Polonia și România. În august, o dronă cu explozibili a fost găsită pe aeroportul din Leipzig, Germania. Potrivit informațiilor prezentate în material, aceasta era îndreptată spre un avion de marfă ucrainean.
Șeful armatei belgiene vorbește despre un război purtat „la foc mic”
Atenția este îndreptată în mod constant asupra Rusiei și în cazul altor incidente. Weekendul trecut, un atac asupra bazei militare de lângă Fairford, în Regatul Unit, a fost dejucat.
În cazul acestui incident nu existau încă suficiente clarificări, iar printre variantele luate în considerare se aflau Iranul și Rusia.
Vansina leagă aceste evoluții de războiul din Ucraina și de modul în care Rusia își folosește resursele militare.
„Rusia se află acum în al cincilea an de război. Sunt relativ blocați în noroiul ucrainean; avansează încet, dar sigur”, spune Vansina.
Generalul belgian consideră că sprijinul occidental rămâne esențial pentru Ucraina, cu un accent special pus pe implicarea statelor europene.
„Ucraina are nevoie cu adevărat de sprijin occidental, și mai ales din partea Europei, pentru a continua lupta.”
Tocmai acest sprijin ar reprezenta, în viziunea lui Vansina, una dintre țintele acțiunilor Rusiei. Moscova ar urmări atât să afecteze direct anumite obiective, cât și să slăbească voința statelor care susțin Ucraina și sprijinul pe care îl oferă opinia publică.
Moscova ar putea testa Articolul 5 printr-o acțiune limitată
Generalul belgian nu consideră că Rusia ar avea în prezent capacitatea de a declanșa un atac masiv împotriva unei țări NATO.
„Rusia nu poate câștiga o confruntare directă cu NATO astăzi, deoarece multe dintre forțele lor sunt folosite în Ucraina.”
În schimb, ceea ce îl preocupă mai mult pe șeful Armatei Belgiei este posibilitatea unei acțiuni limitate, menită să testeze reacția Alianței.
Vansina spune că a observat în ultimele săptămâni o stare de neliniște în rândul aliaților din Europa de Est. Potrivit generalului, aceștia se tem că Rusia ar putea încerca să verifice în practică modul în care NATO ar reacționa la o încălcare limitată a teritoriului unui stat membru.
„Simt neliniște în rândul aliaților care spun că Rusia ar putea testa Articolul 5 al NATO prin luarea unor măsuri limitate împotriva unui aliat”, spune Vansina.
Articolul 5 prevede că un atac asupra unui stat membru NATO este considerat un atac asupra tuturor statelor membre, iar Alianța va răspunde.
Ocuparea temporară a unei părți dintr-o țară NATO, unul dintre scenarii
În evaluarea lui Vansina, Rusia ar putea încerca să opereze gradual, fără să declanșeze imediat o confruntare militară directă cu întreaga Alianță.
Generalul belgian enumeră mai multe variante prin care Moscova ar putea încerca să verifice cât de departe poate merge fără să treacă pragul Articolului 5.
„Aceasta ar putea fi un fel de operațiune «sub steag fals». De exemplu, capturarea dronelor ucrainene și lansarea lor asupra infrastructurii critice a unui aliat. Ar putea implica chiar ocuparea temporară a unei părți a unei țări. Există posibile gradații în acest sens.”
Astfel, scenariul descris de șeful Armatei Belgiei nu se limitează la atacuri cibernetice, sabotaje sau incidente cu drone. În varianta considerată mai gravă, Rusia ar putea ocupa temporar o parte din teritoriul unui stat NATO, pentru a testa reacția celorlalți membri ai Alianței.
Rusia ar fi atentă să nu depășească limita NATO
Vansina susține că Rusia a demonstrat până acum că este atentă la limita care separă acțiunile indirecte de o agresiune susceptibilă să declanșeze Articolul 5.
„Rusia este o maestră în a cocheta cu limita Articolului 5, repetă Vansina. „Până acum, a fost întotdeauna sub limită, dar există teama că mai devreme sau mai târziu ar putea depăși această limită.”