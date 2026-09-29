Rusia ar putea ocupa temporar o parte dintr-o țară NATO. Șeful armatei belgiene avertizează asupra scenariului care ar testa Articolul 5

Publicat 29 sept. 2026, 17:49 Sursă vrt.nws

Rusia ar putea încerca să testeze reacția NATO printr-o acțiune limitată împotriva unuia dintre statele membre, inclusiv prin ocuparea temporară a unei părți din teritoriul unei țări aliate. Este scenariul prezentat de șeful Armatei Belgiei, generalul Frederik Vansina, care avertizează că Moscova a avut până acum grijă să nu depășească pragul care ar putea declanșa Articolul 5 al NATO.

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