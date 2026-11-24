Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 23:34

Momente de panică într-un supermarket din Cartagena, unul dintre cele mai importante orașe turistice din Columbia. Mai mulți indivizi înarmați au luat ostatice zeci de persoane în timpul unui jaf, iar forțele de ordine au declanșat o intervenție de amploare. Potrivit informațiilor transmise de autorități, 25 de persoane se află în continuare în mâinile atacatorilor, după ce alte cinci au fost eliberate.

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