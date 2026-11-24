Momente de panică într-un supermarket din Cartagena, unul dintre cele mai importante orașe turistice din Columbia. Mai mulți indivizi înarmați au luat ostatice zeci de persoane în timpul unui jaf, iar forțele de ordine au declanșat o intervenție de amploare. Potrivit informațiilor transmise de autorități, 25 de persoane se află în continuare în mâinile atacatorilor, după ce alte cinci au fost eliberate.
Incidentul s-a petrecut marți, pe coasta caraibiană a Columbiei, iar poliția a mobilizat numeroase echipaje pentru gestionarea situației. Informațiile au fost confirmate de președintele Abelardo de la Espriella, care a oferit detalii despre desfășurarea evenimentelor.
Atacatorii ar fi cerut aproape două milioane de dolari și două vehicule blindate
Potrivit declarațiilor președintelui columbian, luarea de ostatici ar fi avut loc după ce un jaf asupra unui camion blindat nu a reușit. Inițial, aproximativ 30 de persoane ar fi fost sechestrate în supermarket, însă cinci dintre acestea au fost eliberate.
Presa locală relatează că atacatorii ar fi formulat mai multe solicitări pentru a pune capăt crizei. Printre acestea s-ar număra aproape două milioane de dolari, două mașini blindate și posibilitatea de a părăsi zona fără a fi opriți, cu destinația Barranquilla, oraș aflat la aproximativ 130 de kilometri de Cartagena.
Autoritățile nu au anunțat deocamdată încheierea intervenției, iar situația ostaticilor rămâne în centrul operațiunii.
Polițiști și lunetiști, mobilizați în jurul supermarketului
Imaginile apărute în presa internațională și pe rețelele sociale surprind amploarea intervenției. Zeci de polițiști au fost desfășurați în apropierea magazinului, iar lunetiștii au fost poziționați pe clădirile din jur.
În interiorul supermarketului au fost surprinse persoane ținute sub amenințare, unele dintre ele fiind obligate să stea în genunchi. Forțele de ordine au încercuit zona și încearcă să gestioneze situația fără a pune în pericol viețile celor aflați în captivitate.
Criza a avut efecte și asupra traficului aerian. Aterizările pe aeroportul internațional din Cartagena au fost suspendate temporar din cauza operațiunii poliției. Ulterior, autoritatea aeronautică din Columbia a anunțat reluarea sosirilor.
Columbia, în stare de tensiune după un atentat cu mașină-capcană
Incidentul din Cartagena are loc într-un moment dificil pentru Columbia, la doar o zi după un atentat cu mașină-capcană produs în orașul Villavicencio, din centrul țării.
Explozia, care a avut loc luni seara, s-a soldat cu 25 de răniți și a provocat pagube la zeci de clădiri. Villavicencio are o populație de aproximativ 600.000 de locuitori.
Președintele Abelardo de la Espriella a acuzat disidenți proveniți din fosta gherilă FARC că s-ar afla în spatele atacului. Acuzațiile au fost formulate în contextul în care marți s-au împlinit zece ani de la semnarea acordului istoric de pace dintre statul columbian și gruparea rebelă.
În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească responsabilitățile pentru atentatul de la Villavicencio, autoritățile din Cartagena sunt concentrate pe eliberarea persoanelor ținute ostatice.