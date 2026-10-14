Netanyahu, mesaj de victorie la un an de la revenirea ultimilor ostatici în viață. Analiza Anei Maria Păcuraru

Publicat 14 oct. 2026, 13:13 Sursă Realitatea PLUS

Benjamin Netanyahu marchează împlinirea unui an de la întoarcerea acasă a ultimilor ostatici în viață cu un mesaj de victorie, potrivit analizei prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru. Aceasta consideră că premierul israelian transformă recuperarea ostaticilor din Gaza într-un argument electoral, prin mesajul unei promisiuni îndeplinite.

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