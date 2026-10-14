Netanyahu, mesaj de victorie la un an de la revenirea ultimilor ostatici în viață. Analiza Anei Maria Păcuraru

Benjamin Netanyahu marchează împlinirea unui an de la întoarcerea acasă a ultimilor ostatici în viață cu un mesaj de victorie, potrivit analizei prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru. Aceasta consideră că premierul israelian transformă recuperarea ostaticilor din Gaza într-un argument electoral, prin mesajul unei promisiuni îndeplinite.
În comentariul său, Ana Maria Păcuraru pune în contrast rezultatul invocat de Netanyahu și suferința din spatele acestuia: perioada de captivitate, recuperarea celor uciși și responsabilitatea pentru ziua în care a început totul.
Recuperarea ultimului ostatic din Gaza, după 843 de zile
„Un an de când ultimii ostatici în viață s-au întors acasă, Benjamin Netanyahu marchează momentul cu un mesaj de victorie. Un obiectiv despre care mulți spuneau că este imposibil a fost atins, iar Israelul i-a adus acasă pe toți vii și căzuți. În spatele mesajului se află 843 de zile de captivitate.
Ultimul ostatic, un tânăr polițist din forțele speciale ucis pe 7 octombrie, a fost recuperat abia în ianuarie printr-o operațiune a armatei.
Pentru prima dată în peste un deceniu, niciun izraelian nu mai era ținut captiv în Gaza. Momentul nu este ales întâmplător, la mai puțin de două săptămâni de alegeri, Netanyahu își transformă cel mai dureros dosar al războiului în principalul său argument electoral: promisiune făcută, promisiune îndeplinită.
Rămâne de văzut dacă izraelienii vor vota pentru rezultat sau îi vor cere socoteală pentru ziua în care a început totul.”, a transmis Ana Maria Păcuraru.