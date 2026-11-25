Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 08:16

Doi militari libieni au murit din cauza rănilor suferite în urma atacurilor asupra unor nave rusești în portul Benghazi, în estul Libiei. Atacurile au avut loc pe 22 noiembrie și au fost revendicate de Ucraina. Decesul celor doi militari a fost anunțat în noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie, de autoritățile din estul Libiei, potrivit AFP.

Distribuie articolul