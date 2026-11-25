Doi militari libieni au murit din cauza rănilor suferite în urma atacurilor asupra unor nave rusești în portul Benghazi, în estul Libiei. Atacurile au avut loc pe 22 noiembrie și au fost revendicate de Ucraina. Decesul celor doi militari a fost anunțat în noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie, de autoritățile din estul Libiei, potrivit AFP.
Anunțul a fost făcut de Saddam Haftar, fiul mareșalului Khalifa Haftar și comandant-șef adjunct al Forțelor Armate Arabe Libiene. Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe și a adus un omagiu celor doi militari.
Potrivit acestuia, cei doi militari au murit în urma rănilor suferite în timpul atacului asupra bazei navale din Benghazi.
Ucraina a revendicat atacurile asupra navelor rusești din Libia
Într-un comunicat separat, Osama Hammad, șeful guvernului din estul Libiei, a transmis condoleanțe Comandamentului general al Forțelor Armate Arabe Libiene. Acesta a precizat că cei doi militari au decedat „în urma rănilor suferite în timpul agresiunii ucrainene perfide asupra portului Benghazi”.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat atacurile desfășurate duminică, 22 noiembrie, în apropiere de Benghazi, unul dintre cele mai importante orașe din estul Libiei. Potrivit informațiilor prezentate de Kiev, în timpul operațiunii o corvetă s-a scufundat, iar o navă de marfă a fost lovită. Zelenski a precizat că armata ucraineană a folosit șapte drone maritime de fabricație ucraineană într-o „operațiune exemplară, ca răspuns la războiul rusesc”.
Autoritățile libiene cer explicații Kievului și o anchetă internațională
Atacurile au provocat reacții la nivelul autorităților libiene. Guvernul de uniune națională, cu sediul la Tripoli, a cerut explicații Kievului cu privire la operațiunea desfășurată pe teritoriul libian. În același timp, executivul rival din estul țării a solicitat o anchetă internațională privind presupusa prezență militară ucraineană în Libia.
Situația este complicată de divizarea politică și militară a țării, care are două centre de putere. În timp ce la Tripoli funcționează guvernul recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, estul Libiei este controlat de o administrație paralelă, susținută de mareșalul Khalifa Haftar. Tabăra lui Haftar menține de mai mulți ani relații militare și strategice strânse cu Rusia.
ONU condamnă atacurile din Benghazi
Misiunea de sprijin a Organizației Națiunilor Unite în Libia (UNSMIL) a condamnat, la rândul său, atacurile asupra portului Benghazi. Reprezentanții misiunii au solicitat desfășurarea unei anchete independente și au îndemnat toate părțile implicate să respecte suveranitatea Libiei.